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В центре Тюмени появится деревенский стрит-арт

Общество, 16:48 12 августа 2020

из сообщества "Волонтеры культуры | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры культуры | Тюменская область" во ВКонтакте

Художник из Томской области Илья Маломощенко создает стрит-арт на тему деревни неподалеку от исторического парка "Россия — Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) в Тюмени.

На фасаде трансформаторной будки автор создает композицию на тему деревни. "Посыл конкретный не подразумевается, просто тема для рассуждений о старой русской культуре, провинции, быте вне города", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Илья Маломощенко.

К созданию стрит-арта художник приступил 11 августа. Использует фасадные краски и краски в аэрозольных упаковках. В некоторых моментах в работе Илье Маломощенко помогают волонтеры. Завершить стрит-арт автор планирует к 15 августа.

работа Александра Демкина ﻿

Рисует Илья Маломощенко с детства, а осознано, как говорит сам автор, 10 лет. Направление, в котором работает, называет стрит-артом или паблик-артом. Работы Ильи Маломощенко украшают Томск, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Улан-Удэ, Новокузнецк, Кемерово, Берлин, Гамбург. Узнав о фестивале "Морфология улиц", организованном в Тюмени, он захотел попробовать. Эксперты оценили портфолио и опыт художника, в итоге Илья Маломощенко попал в шорт-лист.

Напомним, фестиваль "Морфология улиц" развернулся в Тюмени в третий раз. Первая реализация проекта проходила в 2017 году. Тогда художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова создали 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.

В 2020 году организаторы отобрали 22 участников. Это художники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Сочи, Рязани, Самары, Омска, Томска и Тюмени. Они будут наносить эскизы на стены и поверхности в областной столице по 20 августа.

Так, на подстанции на ул. Энергетиков появилось изображение детей. Работу над ним завершил художник из Рязани Александр Демкин, известный как Dyoma21.

ИА "Тюменская линия" работа Александра Демкина | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# Морфология улиц , стрит-арт , фестиваль

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