В центре Тюмени появится деревенский стрит-арт

| Фото: из сообщества "Волонтеры культуры | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры культуры | Тюменская область" во ВКонтакте

Художник из Томской области Илья Маломощенко создает стрит-арт на тему деревни неподалеку от исторического парка "Россия — Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) в Тюмени.

На фасаде трансформаторной будки автор создает композицию на тему деревни. "Посыл конкретный не подразумевается, просто тема для рассуждений о старой русской культуре, провинции, быте вне города", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Илья Маломощенко.

К созданию стрит-арта художник приступил 11 августа. Использует фасадные краски и краски в аэрозольных упаковках. В некоторых моментах в работе Илье Маломощенко помогают волонтеры. Завершить стрит-арт автор планирует к 15 августа.

Рисует Илья Маломощенко с детства, а осознано, как говорит сам автор, 10 лет. Направление, в котором работает, называет стрит-артом или паблик-артом. Работы Ильи Маломощенко украшают Томск, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Улан-Удэ, Новокузнецк, Кемерово, Берлин, Гамбург. Узнав о фестивале "Морфология улиц", организованном в Тюмени, он захотел попробовать. Эксперты оценили портфолио и опыт художника, в итоге Илья Маломощенко попал в шорт-лист.

Напомним, фестиваль "Морфология улиц" развернулся в Тюмени в третий раз. Первая реализация проекта проходила в 2017 году. Тогда художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова создали 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.

В 2020 году организаторы отобрали 22 участников. Это художники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Сочи, Рязани, Самары, Омска, Томска и Тюмени. Они будут наносить эскизы на стены и поверхности в областной столице по 20 августа.

Так, на подстанции на ул. Энергетиков появилось изображение детей. Работу над ним завершил художник из Рязани Александр Демкин, известный как Dyoma21.

работа Александра Демкина | Фото: ИА "Тюменская линия" работа Александра Демкина | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова