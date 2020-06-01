Десять новых арт-объектов на трансформаторных подстанциях создадут в Тюмени

| Фото: "Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

Десять объектов городской инфраструктуры превратятся в произведения современного искусства в 2020 году, сообщает СУЭНКО. В 2020 году компания в третий раз станет партнером арт-фестиваля "Морфология улиц", сообщает администрация города со ссылкой на предприятие.

| Фото: "Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

В 2017 году впервые стены трансформаторных подстанций СУЭНКО стали холстами для воплощения творческих идей участников фестиваля. Сегодня в городе насчитывается почти 20 неповторимых картин на объектах энергетики. Отправиться на экскурсию по арт-объектам можно с картой работ фестиваля "Морфология улиц".

| Фото: "Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

При этом энергетики часто сталкиваются с вандализмом – на уличных картинах появляются надписи и несанкционированная информация, которые необходимо устранять.

"Нам часто приходится закрашивать на этих рисунках разные надписи, снимать объявления. К сожалению, люди не берегут эту красоту. А еще со временем облицовка стен под рисунками портится, тоже нужен ремонт. Стараемся сохранить, конечно. Недавно делали ремонт трансформаторной подстанции в заречном микрорайоне на ул. Газовиков, 25, где нарисована девушка в розовых очках. Пришлось постараться, чтобы не испортить ничего. Еще пару лет – и стану настоящим художником", – рассказал маляр Владимир Шульдешов.

Адреса, где появятся новые картины, будут размещены в официальной группе СУЭНКО "ВКонтакте".