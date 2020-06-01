Около четырехсот заявок поступило на тюменский фестиваль стрит-арта "Морфология улиц"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

388 заявок от участников из 90 городов России поступило организаторам фестиваля стрит-арта "Морфология улиц", который пройдет в Тюмени летом 2020 года, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Больше всего художников заявились из Москвы, 79 и Санкт-Петербурга, 61. Из Тюменской области зарегистрировался 41 человек. Также свое портфолио отправили стрит-артеры из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодарского края, Самары, Красноярска, Перми, Нижнего Новгорода и других городов страны. Так, в "Морфологии улиц" хотят принять участие 119 девушек и 269 молодых людей.

Сейчас эксперты оценивают портфолио и опыт художников. Шорт-лист участников появится 29 июня на сайте морфологияулиц.рф. В него попадут 22 человека. В состав жюри вошли художник, исследователь стрит-арта и граффити, автор журнала об уличном искусстве Vltramarine, автор графических работ на выставках в Бельгии, Великобритании, Германии, Мексике и США Дмитрий Аске, Москва, и идеолог выставки уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision Иван Ларионов, Томск.

Заявки и портфолио художников будут оценивать по следующим критериям: визуальная привлекательность работ, оригинальность и уникальность техники исполнения, наличие посыла и общих идей, опыт реализации эскизов на крупных городских объектах.

Наносить эскизы на стены и поверхности в Тюмени будут с 20 июля по 20 августа.

Отметим, фестиваль "Морфология улиц" развернется в областной столице в третий раз. Первая реализация проекта проходила в 2017 году. Тогда художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова создали 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.