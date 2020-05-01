Тюменцы увидели из окон квартир произведения современного искусства

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Выставку "Высокое искусство" презентовал жильцам четырех домов ЖК "Апрель" на ул. Червишевский тракт тюменский мультицентр "Контора пароходства" 29 мая, сообщают организаторы.

Для проекта выбрали работы, выполненные в разных стилях. Их представили 11 художников из Тюмени, Санкт-Петербурга и Вроцлава (Польша).

Местным жителям в окна квартир показали картины при помощи двух автовышек. Участники акции развесили произведения искусства, натянув между ними веревки. С помощью громкоговорителя они призывали людей выглянуть в окно. Тюменцы получили возможность не только познакомиться с современным искусством, но и узнать историю картин. Во время выставки музыкальная группа Just Suzie исполняла авторские песни.

Картины показали в окна четырех жилых домов. Таким образом, посетителями выставки стали жильцы около 300 квартир ЖК "Апрель".

""Контора пароходства" все еще работает в дистанционном режиме, поэтому мы не можем выполнять одну из своих ключевых функций — знакомить тюменцев с современным искусством. Но другое время рождает новые форматы. Мы не знаем, как скоро откроются выставочные пространства и музеи, поэтому выбрали такой способ утолить культурный голод. Благодаря фото и видео в социальных сетях эту выставку увидят не только тюменцы, но и жители других городов",— рассказала программный директор мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Напомним, "Контора пароходства" работает в режиме онлайн. Познакомиться с действующими проектами и посмотреть афишу онлайн-событий можно на сайте, а также в социальных сетях – во ВКонтакте, Instagram, Facebook.