Тюменцы увидели из окон квартир произведения современного искусства
Выставку "Высокое искусство" презентовал жильцам четырех домов ЖК "Апрель" на ул. Червишевский тракт тюменский мультицентр "Контора пароходства" 29 мая, сообщают организаторы.
Для проекта выбрали работы, выполненные в разных стилях. Их представили 11 художников из Тюмени, Санкт-Петербурга и Вроцлава (Польша).
Местным жителям в окна квартир показали картины при помощи двух автовышек. Участники акции развесили произведения искусства, натянув между ними веревки. С помощью громкоговорителя они призывали людей выглянуть в окно. Тюменцы получили возможность не только познакомиться с современным искусством, но и узнать историю картин. Во время выставки музыкальная группа Just Suzie исполняла авторские песни.
Картины показали в окна четырех жилых домов. Таким образом, посетителями выставки стали жильцы около 300 квартир ЖК "Апрель".
""Контора пароходства" все еще работает в дистанционном режиме, поэтому мы не можем выполнять одну из своих ключевых функций — знакомить тюменцев с современным искусством. Но другое время рождает новые форматы. Мы не знаем, как скоро откроются выставочные пространства и музеи, поэтому выбрали такой способ утолить культурный голод. Благодаря фото и видео в социальных сетях эту выставку увидят не только тюменцы, но и жители других городов",— рассказала программный директор мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.
Напомним, "Контора пароходства" работает в режиме онлайн. Познакомиться с действующими проектами и посмотреть афишу онлайн-событий можно на сайте, а также в социальных сетях – во ВКонтакте, Instagram, Facebook.