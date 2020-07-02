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Более двадцати художников со всей России раскрасят Тюмень летом

Общество, 17:10 02 июля 2020

Фото: "Тюмень-наш дом"

22 участника фестиваля "Морфология улиц" определили в Тюмени.

Это художники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Сочи, Рязани, Самары, Омска, Томска и Тюмени. Большинство из них будут творить в Тюмени впервые.

Напомним, всего на участие в "Морфологии улиц" поступило 388 заявок. Финалисты будут работать в областном центре с 20 июля по 20 августа. Конкретные места для работ определены пока предварительно, всего их будет 25.

"Известно, что арты точно появятся на улице Северной, 11. В прошлом году мы фантазировали о создании здесь целого арт-квартала. Четыре работы уже есть, летом мы продолжим эту историю", - рассказала руководитель фестиваля Юлия Саначина.

Она подчеркнула, что фестиваль в этом году получил статус всероссийского. По оценкам организаторов, такой формат - один из самых плодотворных.

"Наша команда убеждена, что расти и совершенствоваться лучше всего через взаимодействие: когда участники знакомятся интересными экспертами, друг с другом, делятся опытом. Плюс формируется визуальная среда города засчет стрит-артов хорошего уровня", - поделилась Юлия Саначина.

Отметим, фестиваль "Морфология улиц" развернется в областной столице в третий раз. Первая реализация проекта проходила в 2017 году. Тогда художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова создали 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.

Евгения Шевцова

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# Морфология улиц

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