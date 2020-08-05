Художник из Рязани создает стрит-арт на улице Энергетиков в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новый стрит-арт от молодого художника из Рязани Александра Демкина, работающего под псевдонимом Dyoma21, украсит в Тюмени подстанцию по адресу: ул. Энергетиков, 21. Стену объекта украсит изображение детей.

Автор пока не придумал название для своей работы, еще думает над ним. "Я хочу органично вписать образы детей в этом дворе. Там не будет какого-либо посыла. Главное, создать атмосферу", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художник Александр Демкин.

В день он работает по 10 часов. Сейчас картина готова на 50%. Для создания стрит-арта автор использует автовышку. "Крашу фасадной краской. И по большей части использую аэрозольную. Особых трудностей нет, но сейчас на улице жарко, в какие-то дни бывают сильные порывы ветра", — добавил он.

Завершить работу над созданием арт-объекта на стене подстанции художник планирует к 10 августа.

Александр Демкин - участник фестиваля уличного искусства "Морфология улиц", организованного мультицентром "Контора пароходства". Информацию о событии рязанский художник увидел в социальных сетях. Грядущий фестиваль бурно обсуждали пользователи, и Александр Демкин решил принять участие.

В родной Рязани Dyoma21 активно занимается стрит-артом и паблик-артом. Увлечение этими направлениями у Александра Демкина началось в 2007 году.

Отметим, фестиваль "Морфология улиц" развернулся в Тюмени в третий раз. Первая реализация проекта проходила в 2017 году. Тогда художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова создали 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.

В 2020 году организаторы отобрали 22 участников. Это художники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Сочи, Рязани, Самары, Омска, Томска и Тюмени. Они будут наносить эскизы на стены и поверхности в областной столице по 20 августа.

Инна Пахомова