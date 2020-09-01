Смыслы, ностальгия и лица: Тюмень украсили новые стрит-арты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько десятков новых стрит-артов украсили улицы Тюмени летом 2020 года.

В конце июля в областной столице стартовал фестиваль уличной культуры "Морфология улиц". Художники из разных регионов создали произведения на разные темы. Только в рамках фестиваля в городе появилось 19 стрит-артов. И это не предел. Тюмень наполнилась работами и отдельных авторов.

Личности

В городе появилось сразу несколько уличных картин, посвященных известным людям. Так, иллюстрация к повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад" украсила насосную станцию "Росводоканала Тюмень" у дома № 116 на ул. Холодильная. Изображение нанесла местная художница Мария Волкова.

"Во время работы над эскизом рисунка пришла трагическая весть о смерти Владислава Крапивина. Владислав Петрович – гордость Тюмени, места, где он родился и вырос, известны горожанам и стали своеобразным маршрутом паломничества многочисленных почитателей его творчества. Эта иллюстрация – наша благодарность великому земляку", – сказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На гаражах в районе ТРЦ "Кристалл" появился портрет улыбающегося космонавта Юрия Гагарина с белым голубем, которого он прижимает к груди. Рядом слова, которые Гагарин написал после возвращения на Землю из первого полета: "Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На здании на ул. Северной художник Влад Тахтау в июне нарисовал портрет советского архитектора Николая Никитина. Длина рисунка – около 12 метров.

Николай Никитин – выдающийся инженер, автор проекта Останкинской башни, высотного здания МГУ на Ленинских горах. Он родился в 1907 году в Тобольске, детские годы провел в Ишиме. На главной улице Ишима знаменитому архитектору установлен памятник.

| Фото: скриншот с видео в сообществе "Контора пароходства" в Тюмени | Фото: скриншот с видео в сообществе "Контора пароходства" в Тюмени

На тюменской набережной — на опоре моста по ул. Челюскинцев — появилась работа, посвященная женщинам, которые наравне с мужчинами вносили вклад в победу в Великой Отечественной войне. На картине можно увидеть трех женщин разных возрастов.

Девочка олицетворяет детей в годы войны, многие из которых работали в тылу. Женщина в центре — символ силы духа. За основу взят образ Марите Мельникайте, которая работала на заводе "Механик" в Тюмени, а затем сражалась в партизанском отряде. "Бабушка — образ уверенности, теплоты и спокойствия. Символ нашей Родины, которая устояла и победила", — отметил председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов.

Смыслы

Масштабную работу выполнил на стене здания Дома печати питерский художник Алексей Бархан. "По сюжету - это классический героический эпос. В будто бы комиксовые фреймы, размещенные на фасаде, я поместил протагониста с луком и условного антигероя. Я решил рассказать извечную историю про добро и зло близким мне языком: в яркой цветовой схеме из моего детства, с сочетанием современной одежды и экзотических масок", — поделился автор.

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Композиция из разных персонажей украсила стену в районе дома № 33 на ул. Сакко в Тюмени. Работа "Мы разные" принадлежит графическому дизайнеру и стрит-арт художнице из Санкт-Петербурга Тине Прохоровой (Tinstwin).

"Мы все очень разные. Это помогает нам не замыкаться в глобальном масштабе, смотреть на мир под разными ракурсами и видеть больше. Идея проекта — поддержать индивидуальность в человеке. Быть другим не значит не вписываться, это значит дополнять так, как не может никто другой. Быть исключительным и единственным не значит быть одиноким, это значит быть уникальным алмазом среди других драгоценных камней", — поделилась Тина Прохорова.

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Работа, получившая название "Тюмень южная", разместилась на стене дома № 3 на ул. Орджоникидзе. Благодаря арт-группе из Перми "Фрукты" на трехэтажке "выросли" пальмы. Изображения представляют якобы тени, которые отбрасывают деревья у дома.

"Тюмень — сибирский город, не избалованный тропическим южным солнцем. Находится в средних широтах, как и Пермь. И наверняка у жителей Тюмени, как и у пермяков, возникает потребность в тепле, солнце и море. И при удобном случае они стремятся в южные края. Мы тоже любим теплые края и солнце. Но не меньше мы любим играть с пространствами и обнаруживать в них скрытые, неочевидные возможности", — пояснили "Фрукты".

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Картина под названием "В спальных районах тоже цветут розы" художника из подмосковного города Протвино Ивана Найнти украсила подстанцию во дворе дома № 127 на ул. Мельникайте.

По его словам, это собирательный образ из абстрактных элементов и монохромной живописи. Иван Найнти подчеркнул, что цветы — метафора цикла жизни: роста, цветения и увядания. А абстрактные линии, подобные детскому рисунку, что расположены рядом, символизируют свободу самовыражения и искренность.

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Во дворе дома № 138а на ул. 30 лет Победы появился арт "Стена". Художник Слава ПТРК говорит, что любая стена воздвигается постепенно — и та, что может защитить, и та, что становится препятствием. "Не важно, реальная она или психологическая. Стены выстраиваются кирпич за кирпичиком, медленно, но верно", — сказал автор.

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Ностальгия

Томский художник Илья Маломощенко в своей работе обратился к деревне. Эта тема близка ему, потому что он сам родился и вырос в деревне. Найти изображение девушки с банкой молока и петухом можно на трансформаторной будке неподалеку от исторического парка "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47). "Это тема для рассуждений о старой русской культуре, провинции, быте вне города", — сказал автор.

| Фото: из архива художника Ильи Маломощенко | Фото: из архива художника Ильи Маломощенко

На кирпичной стене возле дома № 23 на ул. Смоленская появилось изображение переполненного вагона метро и людей, стоящих на перроне. Это работа художницы и куратора выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александры Женовой.

"Я рисовала этот арт баллонами, и в данном случае техника нанесения никак не повлияла на замысел работы. Мне хотелось показать, как я ездила на учебу шесть лет в забитом метро по три часа в день. Теперь уже это легкая ностальгия по тому времени", — пояснила девушка.

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Художник из Воронежа Миша Gudwin изобразил на стене дома № 5а на ул. Демьяна Бедного разные образы. Все это напоминает коллаж в стиле веб-панк.

"На первый взгляд изображения кажутся разрозненными, но их объединяет цифровая эстетика и ностальгия по нулевым годам: модные тогда витиеватые татуировки в стиле трайбл или некачественный 3D-рисунок дельфина. По-моему такой коллаж из хаотично расположенных изображений точно отражает образ потока контента в сети", — рассказал автор в беседе с организаторами фестиваля "Морфология улиц".

| Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц" | Фото: организаторы фестиваля "Морфология улиц"

Инна Пахомова