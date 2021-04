В Тюмени представят лекцию и фильм о стрит-арте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Институционализация российского уличного искусства: с улицы — в музей и обратно" и показ фильма о немецких граффити-художниках пройдут в рамках образовательной программы фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" в Тюмени 24 и 25 апреля.

24 апреля на лекции куратор, исследователь, архивист Мария Удовыдченко расскажет о значении понятия "институционализация" в контексте российского уличного искусства. Посетители узнают, как складывались отношения между свободолюбивыми городскими художниками и музейно-галерейными проектами, начиная с 1990-х годов, и как строится такой диалог сегодня.

"Материал лекции представят в виде хронологии "приручения" уличного искусства, включающей информацию о крупных фестивалях, выставках, книгах и периодических изданиях, оказавших влияние на развитие российской сцены. Вторая часть будет посвящена анализу различных творческих стратегий уличных художников. Подводя итоги, рассмотрят результат процесса вовлечения уличного искусства в музейные и коммерческие проекты и обсудят, что такое сотрудничество дает обеим сторонам", — рассказал медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Александр Исыпов.

Зарегистрироваться на лекцию можно в разделе "Образовательная программа" на сайте: морфологияулиц.рф. Возрастное ограничение: 16+.

А 25 апреля желающих зовут на просмотр немецкого фильма "Unlike U: Trainwriting in Berlin", о берлинских трейнрайтерах — граффити-художниках, занимающихся экстремальной росписью поездов. Лента представляет увлекательную компиляцию из документальных съемок росписи поездов в подземке, фото- и видеоматериалов из частных архивов, интервью с главными героями немецкой граффити сцены, включая таких райтеров как Poet, Fino, участников команды ONE UP Crew и многих других.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. После просмотра запланировано обсуждение. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова