Александр Моор: рост электроптребления требует корректировки госпрограмм

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область разработает и направит в Минэнерго РФ предложения, касающиеся корректировок государственной программы развития энергомощностей. Этого требует значительный рост энергопотребления в регионе, особенно в Тюмени и Тюменской агломерации.

Как отметил в ходе программы "Итоги года с губернатором" на телеканале Россия-1 глава региона Александр Моор, если в предыдущие годы объем энергопотребления рос в среднем на 2,5-3% в год, то в 2023 году он увеличился на 15%. Обусловлено это активным индивидуальным жилищным строительством.

"Если сделать предположение, что темпы роста строительства будут такими же, и энергопотребление будет расти высокими темпами, то нужен анализ и пересмотр тех мероприятий, которые заложены в производственных инвестиционных программах энергоснабжающих компаний на ближайшие несколько лет. Очевидно, что потребуются серьезные мероприятия, связанные с реконструкцией имеющихся объектов инфраструктуры и строительством новых. Важно обеспечить надежность снабжения электричеством абонентов и потребителей, которые уже есть, и с учетом роста энергопотребления не допустить ограничений для развития жилищного строительства и экономики", - подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области, по его словам, создана рабочая группа, в которую вошли представители всех энергоснабжающих организаций. Уже сейчас есть четкое понимание, что понадобится работа по изменению федеральной нормативной базы, регулирующей формирование инвестиционных программ. Это позволит включать объекты не только на основании уже имеющихся договоров по технологическому подключению, но и учитывать прогнозный рост. Таким образом, программа будет работать с небольшим опережением.

"Не все крупные города и агломерации растут по энергопотреблению с такой скоростью, это особенность нашего города. Если в 2000 году население Тюмени составляло 500 тысяч человек, то в 2024 – уже 860 тысяч. То есть мы за 24 года построили в Тюмени средний российский город плюсом с населением 360 тысяч. Конечно, это серьезная нагрузка на инфраструктуру. Поэтому сейчас интенсивная работа ведется и мы обязательно весь комплекс мероприятий в ближайшие годы реализуем", - добавил губернатор.

Любовь Голышева