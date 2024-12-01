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Более 537,7 млрд рублей потратили жители Тюменской области в магазинах

Экономика, 17:03 22 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 537,7 млрд рублей потратили жители Тюменской области в магазинах с января по октябрь 2024 г. Прирост составил 110,3 % к данным прошлого года, приводит данные Тюменьстат.

Пиковое значение оборота розничной торговли пришлось на октябрь – 57 млрд рублей, что больше на 2,1 млрд рублей даже трат в предновогодний декабрь 2023 г. Меньше всего покупок жители региона совершили в январе – 49,5 млрд рублей.

В целом показатель за 10 месяцев постепенно снижается: в январе он был на уровне 122,6 % и постепенно снизился до 102,5 %.

Оксана Корнеенкова

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# товарооборот , Тюменьстат

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