Тюменцам рассказали, как защитить елку от домашних питомцев

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Как защитить елку от домашних питомцев, рассказали тюменцам. По словам кандидата биологических наук и догситтера Натальи Рудаковой, искусственные ёлки считаются более безопасными. Тем не менее, угроза может исходить не только от самого дерева, но и от его украшений.

Она отметила, что включенные гирлянды, стеклянные игрушки, электрические предметы и острые элементы декора могут нанести вред питомцу. Чтобы минимизировать риски, важно правильно организовать пространство и процесс подготовки к празднику, пишет tmn.aif.ru.

"Елку можно оградить специальными игрушками. Существуют игровые тоннели, которые можно разместить под деревом, позволяя питомцу резвиться и удовлетворять свои охотничьи инстинкты без ущерба для себя и праздника. На рынке также есть специальные запахи, например, ароматы цитрусовых, и средства, помогающие отвадить питомца от ёлки", - отметила специалист.

Кинолог и зоопсихолог Елизавета Орехова отметила, что важно выбирать небьющиеся игрушки и отказаться от мишуры и "Дождика". Коты часто жуют яркие украшения, что может привести к печальным последствиям. Также важно прочно зафиксировать дерево.