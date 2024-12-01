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Тюменцам рассказали, как защитить елку от домашних питомцев

Общество, 14:48 22 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Как защитить елку от домашних питомцев, рассказали тюменцам. По словам кандидата биологических наук и догситтера Натальи Рудаковой, искусственные ёлки считаются более безопасными. Тем не менее, угроза может исходить не только от самого дерева, но и от его украшений.

Она отметила, что включенные гирлянды, стеклянные игрушки, электрические предметы и острые элементы декора могут нанести вред питомцу. Чтобы минимизировать риски, важно правильно организовать пространство и процесс подготовки к празднику, пишет tmn.aif.ru.

"Елку можно оградить специальными игрушками. Существуют игровые тоннели, которые можно разместить под деревом, позволяя питомцу резвиться и удовлетворять свои охотничьи инстинкты без ущерба для себя и праздника. На рынке также есть специальные запахи, например, ароматы цитрусовых, и средства, помогающие отвадить питомца от ёлки", - отметила специалист.

Кинолог и зоопсихолог Елизавета Орехова отметила, что важно выбирать небьющиеся игрушки и отказаться от мишуры и "Дождика". Коты часто жуют яркие украшения, что может привести к печальным последствиям. Также важно прочно зафиксировать дерево.

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# безопасность , домашние животные

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