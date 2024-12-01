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Тюменская область продолжит ремонт дорог и жилых домов в Краснодоне в 2025 году

Губернатор, 18:34 22 декабря 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область продолжит оказывать поддержку Краснодону в 2025 году. В частности, продолжатся ремонты объектов социальной сферы, замена узлов отопления, реализация программы по ремонту многоквартирных домов – замене лифтов и кровель.

Об этом в эфире программы "Итоги года с губернатором" 22 декабря сообщил глава региона Александр Моор.

Он отметил, что программа на 2025 год уже согласована. В частности, в новом году начнется благоустройство центральной площади, где появится Аллея Дружбы - символ сотрудничества и объединения регионов.

"В 2022 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве Тюменской области и Краснодона, в первую очередь в работу были взяты такие объекты как бассейн в спортивной школе, мы его восстановили, и учреждения здравоохранения. Тюменские специалисты отремонтировали взрослое и детское отделения городской больницы, полностью реконструировали роддом", - добавил губернатор.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , Краснодон

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