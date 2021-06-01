Волонтеры тюменского фестиваля "Морфология улиц" пройдут обучение в кэмпе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 волонтеров, которые будут помогать уличным художникам и организаторам на фестивале "Морфология улиц", примут участие в кэмпе для добровольцев 30 июня и 1 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал медиаменеджер "Конторы пароходства" Александр Исыпов.

Лагерь будет работать в трех локациях: в мультицентре "Контора пароходства", природном комплексе "Гнездо" и индустриальном парке "ДСК-500".

30 июня добровольцам расскажут об истории проекта, целях на 2021 год. Волонтеры, которые умеют рисовать, будут приглашены на лекцию руководителя фестиваля "Морфология улиц" Юлией Саначиной. На встрече слушателям расскажут о российских и зарубежных фестивалях, о том, как отличить граффити от стрит-арта.

Об упаковке контента, основах интервьюирования и превращения аудио в текст, съемках роликов на мобильный телефон узнают медиа-волонтеры. Художник Андрей Давыдов, известный как Снег, расскажет рисующим волонтерам о том, чем он вдохновляется, как вырасти участником фестиваля из волонтера. Также участников кэмпа ждут и другие мастер-классы и встречи.

Инна Пахомова