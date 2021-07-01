15 новых стрит-артов подарит Тюмени фестиваль "Морфология улиц"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 новых работ в стиле стрит-арт появятся на зданиях Тюмени в рамках фестиваля "Морфология улиц", который стартовал в областной столице 13 июля.

Открытие состоялось в ангаре в тюменском речном порту. В 2021 году темой события стала "Синестезия". Художникам предложили пофантазировать на тему восприятия, в котором состояния, явления, понятия и символы выделяются дополнительными качествами, а именно цветом, запахом, текстурой, вкусом или положением в пространстве.

"Второй год мы делаем открытие в полузакрытом формате. Церемонию в необычной локации решили сделать традицией. В этом году фестиваль объединит 15 художников из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Подольска и Калининграда. И будут еще авторы, которые приедут в Тюмень в качестве сюрприза. В 2021 году, помимо обычных работ, в наших планах — создание AR-маски в Instagram, собственного музыкального сопровождения. В этот раз мы впервые работаем с коммерческими партнерами, наш фестиваль начинает расти и развиваться", — рассказала руководитель фестиваля "Морфология улиц" и мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Организаторы "Морфологии улиц" планируют обновить арт-квартал на ул. Северной и открыть галерею под открытым небом. Напомним, в 2019 году там появились муралы художников Вячеслава Каменских, работающего под псевдонимом Moff, из Перми и Влада Тахтау из Тюмени. Они выполнены в разных техниках, но это место хотят сделать комплексным, отражающим единый стиль. Предполагается, что это место изменится этим летом и как итог работы будут дополнять друг друга.

Организаторы продолжают искать локации для новых артов. Уже согласованы 10 стен. Так, в рамках фестиваля заметно преобразятся Центр молодежных инициатив ТИУ на ул. Мельникайте, стена гостиницы "Астория" на ул. 50 лет Октября, забор рядом с домом № 36 на ул. Челюскинцев, подземный переход на ул. Мориса Тореза и другие места.

На открытии фестиваля тюменцы могли посмотреть в ангаре выставку тюменских авторов "До заката". На один из некогда промышленных объектов на территории речного порта художники зашли по договоренности с компанией "Брусника" в начале июня. Ребята приводили пространство в порядок, убирали строительный мусор. В конце августа художники планируют провести здесь фестиваль городской культуры "ЗАКАТ'21". Об этом сотрудничестве и развитии территории на открытии "Морфологии улиц" рассказала представитель компании "Брусника" Ксения Косоулина.

"Сейчас мы активно осваиваем территорию речного порта. Наша цель — сохранить исторический контекст, поэтому мы назвали район "Речной порт". Мы занимаемся освоением пространства берега, территории под мостом. К нам пришли ребята с фестиваля "ЗАКАТ'21" и сказали, что локация в самом центре крутая, но она как белое пятно. И мы поняли, пошли навстречу. Хотим, чтобы эта локация стала доступна для наших горожан. Хорошо, что тюменцы через творчество знакомятся с этим местом. Скоро здесь будет классно. Ждем фестиваль "ЗАКАТ'21", чтобы больше людей пришли к нам посмотреть", — добавила она.

Напомним, фестиваль уличных искусств "Морфология улиц" проходил трижды в Тюмени. За это время 75 художников создали более 100 работ, 31 эксперт выступил в образовательной программе, 590 человек посетили лекции и мастер-классы.

Инна Пахомова