Граффити о цикличности прошлого и будущего появилось в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В стрит-арте "Взгляд в будущее" на ул. Северной, 9 в Тюмени заключена идея цикличности прошлого и будущего. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал ее автор, уличный художник из Перми Вячеслав Каменских, работающий под псевдонимом Moff, на презентации 3 сентября.

Над огромным рисунком стритартер трудился три дня по шесть часов. Высота работы составляет 15 метров, а длина — 12. Вячеславу Каменских предоставили автовышку.

Теперь на стене дома №9 на ул. Северной красуется девушка, изображение которой будто расколото. "Люди оглядываются в прошлое, что-то ищут там. Тенденции прошлого цикличны, в будущем все повторяется", — сказал художник об идее граффити.

В работе Вячеслава Каменских можно увидеть отсылку к Японию, азиатские символы. "В современных фильмах, когда показывают будущее, все города наполнены неоновыми красками, иероглифами. В целом вся техника создается в Азии", — сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководитель фестиваля "Морфология улиц" Юлия Саначина добавила, что в Тюмени появятся 18 новых арт-объектов. Будут объекты малых и больших форм. Стрит-арты выполнят участники "Морфологии улиц". Вне конкурса город украсили двумя работами приезжих уличных художников — Вячеслава Каменских и Владимира Абиха. "Когда в Тюмени появляются такие большие работы, молодежь понимает, что есть куда стремиться", — заключила Юлия.

Работу над всеми задуманными арт-объектами планируют завершить до 10 сентября.

Инна Пахомова