В Тюмени художники превращают склад в речном порту в арт-резиденцию

| Фото: из сообщества "ЗАКАТ’21" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ЗАКАТ’21" во ВКонтакте

Более 30 художников, входящих в арт-группу "Закат", обустраивают пространство на территории речного порта, неподалеку от Профсоюзного моста, в Тюмени. В конце августа здесь планируют провести фестиваль городской культуры "ЗАКАТ'21".

По словам преподавателя кафедры философии ТюмГУ и куратора лаборатории симультанного перформанса Германа Преображенского, авторы интересны тем, что представляют разные виды уличного искусства и классических направлений. В итоге горожанам представят и граффити, и инсталляции, и малые архитектурные формы.

"По договоренности с компанией "Брусника" мы в начале июня зашли в один из ангаров, расположенных на территории речного порта. Помещение требовало внимания, мы привели в порядок стены, на которых разметим работы художников, вытащили строительный мусор, очистили пол от мазута, глины. Сейчас начинаем работать над экспозицией, готовимся к самому фестивалю, который планируем провести здесь 27-29 августа", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Герман Преображенский.

Фестиваль будет содержать образовательный блок и часть, касающуюся осмысления художественных сообществ, их интеграции. Экспозиция займет площадь в 1 тыс. 300 квадратных метров. Выступят местные музыкальные коллективы и исполнители.

"Это хороший повод, чтобы художникам найти друг друга, вступить в коллаборации. Ни для кого не секрет, что авторы, живущие в одном городе, даже близкого поколения не знакомы друг с другом. Фестиваль как раз укрепляет эти связи, которые важны для того, чтобы формировался позитивный арт-климат в городе", — добавил Герман Преображенский.

В ходе работы резиденции художники планируют провести ряд событий, чтобы привлечь внимание тюменцев к истории речного порта и грядущему событию.

Отметим, ранее тюменка Марина Малюгина выиграла на реализацию фестиваля городской культуры "ЗАКАТ'21" 867 тыс. рублей. Она стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера "Таврида" – "Мир, любовь и роботы".

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Инна Пахомова