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"Республика Неугомонных" проводит курсы по сплочению воспитанников пришкольных лагерей

Общество, 16:04 01 июля 2021

ТГДОО «Республика Неугомонных» | Фото: ТГДОО «Республика Неугомонных»

Команда Тюменской городской детской общественной организации "Республика Неугомонных" продолжает реализацию городского проекта "Курс на сплочение воспитанников пришкольных лагерей "Мы – команда". Во время летних каникул педагоги организуют для ребят тренинги на командообразование.

В "Республике Неугомонных" уверены, что такие занятия помогут построить эффективное взаимодействие учащихся друг с другом и преодолеть барьеры в межличностных отношениях. также немаловажно развитие коммуникативных навыков и формирование активной жизненной позиции у школьников.

Целевая группа проекта "Республики Неугомонных" – это ученики тюменских школ, воспитанники пришкольных лагерей, учреждений дополнительного образования. За месяц реализации проекта курс прошли уже свыше 600 ребят.

Отметим, что в 2021 году инициатива проведения курсов на сплочение для юных тюменцев поддержана администрацией Тюмени на конкурсе муниципальных грантов.

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# гранты , летние лагеря

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