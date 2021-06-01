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Тюменцы могут купить кофе и помочь приюту "Лучший друг"

Общество, 16:04 30 июня 2021

со страницы кофейни "Дисциплина" в Instagram | Фото: со страницы кофейни "Дисциплина" в Instagram

Купить кофе и помочь приюту "Лучший друг" могут жители Тюмени. Акцию совместно с объединением "Ладонь и лапа" и приютом запустила кофейня "Дисциплина".

С каждого купленного стаканчика с наклейкой и qr-кодом в приют будут переводить по пять рублей.

"Мы рады таким образом помочь приюту. Несколько недель мы со студентами Школы перспективных исследований планировали, как это сделать лучше и вот пришли к такому неординарному решению. Помимо небольшой финансовой помощи приюту хотим, чтобы наши гости обратили внимание на то, что в городе есть такое место, где можно взять себе питомца", – сказала основатель кофейни Антон Субботин.

Также среди посетителей кофейни запустили флешмоб. Горожанам предложили фотографировать стаканчики из "Дисциплины" со своими кошками и собаками, выкладывать их в Instagram и отмечать страницу заведения, организацию "Ладонь и лапа", приют "Лучший друг". Так, по словам Антона Субботина, больше людей узнают об акции и проблеме бездомных животных.

Инна Пахомова

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# бездомные животные , кошки , собаки

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