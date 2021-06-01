Законодательно отнести наркологические расстройства к социально значимым заболеваниям требуют общественники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предложения по совершенствованию законопроекта в части оказания наркологической помощи и вопросы дееспособности, опеки и попечительства в отношении лиц с психическими расстройствами обсудили на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию правового регулирования защиты прав граждан с психическими расстройствами в ОП РФ.

Директор ННЦ наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.и В.П. Сербского по направлению "Наркология" Татьяна Клименко подчеркнула, что принципиально важно вопрос о законодательном регулировании наркологической помощи поставить в рамках разработки закона о психическом здоровье. Наркологическая помощь в настоящее время лишена законодательного регулирования — все законодательные акты разделяют наркологическую и психиатрическую помощь.

По ее мнению, в рамках законопроекта необходимо отнести наркологические расстройства к социально значимым заболеваниям наряду с психическими, исключить стигматизацию лиц с наркологическим диагнозом по факту его наличия, а также определить социальную реабилитацию и ресоциализацию как этапы лечебно-реабилитационного процесса.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отметил, что внесение в законопроект о психическом здоровье главы о наркологии позволит решить многие проблемы.

Участники заседания также обсудили проект федерального закона, который предусматривает расширение числа лиц, как физических, так и юридических, которые могли бы быть опекунами одного человека, в том числе неограниченное число опекунов. Юрист, эксперт рабочей группы ОП РФ Вера Алейникова отметила, что вопрос распределенной опеки вызвал ряд серьезных возражений со стороны представителей социального блока, в частности психоневрологических интернатов.

"В связи с введением понятия “ограниченная дееспособность” появилось предложение о введении множественной опеки. Общественников не устраивает ситуация, когда лицо помещается под надзор в ПНИ и опекунство переходит к этой организации. Таким образом, ПНИ является и заказчиком, и исполнителем услуг, оказываемых опекаемому, и внешнего контрольного лица, осуществляющего надзор за оказанием этих услуг, нет. Общественники утверждают, что это является причиной низкого качества оказываемых услуг", — пояснила она.

Вера Алейникова отметила, что для того, чтобы разделить полномочия между опекунами, необходимо ввести понятия "основной опекун" и "дополнительный опекун", за разделением полномочий между которыми будут следить органы опеки и попечительства.

В настоящий момент оба законопроекта, обсужденных на заседании рабочей группы, находятся в стадии активной доработки.