В Тюмени продолжат развивать набережную Туры

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Набережную Туры в Тюмени продолжат развивать. Она продлится от Масловского взвоза и "Конторы пароходства" в сторону моста по ул. Профсоюзной.

Об этом генеральный директор Центра стратегического развития "Сибирь" Артем Павлюченко сообщил в эфире программы "Час Тюмени" 29 мая.

"Это будет сделано усилиями строительной компании "Брусника". Сегодня разработаны концепция, проектная документация. Надеемся, что в течение ближайших лет появится очень интересное место в эко-стиле. Там много объектов историко-культурного наследия: станция "Тура", "Царская пристань", пакгаузы. Это место будет интересно и жителям, и гостям города. Все вместе ждем реализации этого важного проекта", — поделился он.

Развивать набережную необходимо, сегодня город "поворачивается" к воде. Проекты, реализуемые как городом, так и застройщиками, уже направлены на это, подчеркнул генеральный директор Центра стратегического развития "Сибирь".

Что касается существующей набережной, по мнению Артема Павлюченко, объект даже после долгих лет эксплуатации выглядит свежо, современно, актуально. Тем не менее, он нуждается в обновлении. Есть "активные" участки эксплуатации, например, у "Конторы пароходства", которые используют и зимой, и летом. Существуют менее востребованные участки — здесь нужно развивать функции.

"В том числе перед нашим центром "Сибирь" стоит задача — разработать концепцию дооснащения, улучшения существующей набережной. Речь идет не о глобальных изменениях. Набережную нужно сделать более функциональной", — дополнил Артем Павлюченко.

Инна Пахомова