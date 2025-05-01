  • 29 мая 202529.05.2025четверг
  • USD79,6037
    EUR90,3365
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменским предприятиям помогут с поставкой стройматериалов на Дальний Восток

Экономика, 16:16 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительные материалы производителей Тюменской области начнут поставлять на Дальний Восток. Соглашение об этом подписали региональный Строительно-индустриальный кластер и Промышленно-строительный кластер Хабаровского края.

"Мы договорились об организации консолидированных поставок строительных материалов для обеспечения строек Дальнего Востока. Сейчас приступаем к структурированию логистического хаба на территории Хабаровского края для доступа к другим субъектам, в частности, Приморскому краю. Мы получили потребность Хабаровского края в дефицитных строительных материалах: газоблоки, сухие строительные смеси, бетонные конструкции, тротуарная плитка, стекло, кровельные материалы и многое другое", - рассказала генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Юлия Ахметова.

В тюменском строительном кластере ведут работу по формированию пула поставщиков запрашиваемой продукции для строительства разных объектов на территории Дальневосточного региона. При этом в поставках могут участвовать не только те компании, что уже состоят в ассоциации, но и другие предприятия региона, УФО, готовые расширять географию.

ИА "Тюменская линия"

"Сотрудничество с Промышленно-строительным кластером Хабаровского края приведет к налаживанию новых экономических связей. Инвестиционные проекты и емкости Дальнего Востока, которые пока еще не заняты, могут освоить тюменские промышленники. Нашему региону это даст повышение объемов продаж, устойчивость на рынке, диверсификацию поставок. Весь процесс приведет к увеличению товарооборота между территориями. На это соглашение и нацелено", - пояснила Ахметова.

Консолидированные поставки разных номенклатур для компаний – это удобно и эффективно. Тем более, что потребность в материалах у дальневосточных застройщиков высокая. Объемы возводимого жилья растут благодаря программам "Дальневосточная ипотека" под 1,5 % годовых и "Дальневосточный гектар" - бесплатный участок земли.

По словам гендиректора Строительно-индустриального кластера Тюменской области, также принято решение о создании постоянно действующей демонстрационной зоны сотрудничества двух кластеров, включая организацию коммуникационной платформы по содействию экспорта товаров и услуг с помощью Комплексной сервисной платформой КНР-ШОС.

Строительно-индустриальный кластер Тюменской области окажет максимальное содействие производителям стройматериалов. Заявку направлять на адрес электронной почты: skvm72@mail.ru.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дальний Восток , строительно-индустриальный кластер , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 29.05.2025Тюменским предприятиям помогут с поставкой стройматериалов на Дальний Восток
15:32 29.05.2025Инвестором строительства Южного обхода Тюмени выступит банк
13:53 29.05.2025Семён Тегенцев: коммунальная инфраструктура тюменских сел планомерно развивается
13:32 29.05.2025Отечественное оборудование устанавливают на очистных в Упорово

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора