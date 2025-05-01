Тюменским предприятиям помогут с поставкой стройматериалов на Дальний Восток

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительные материалы производителей Тюменской области начнут поставлять на Дальний Восток. Соглашение об этом подписали региональный Строительно-индустриальный кластер и Промышленно-строительный кластер Хабаровского края.

"Мы договорились об организации консолидированных поставок строительных материалов для обеспечения строек Дальнего Востока. Сейчас приступаем к структурированию логистического хаба на территории Хабаровского края для доступа к другим субъектам, в частности, Приморскому краю. Мы получили потребность Хабаровского края в дефицитных строительных материалах: газоблоки, сухие строительные смеси, бетонные конструкции, тротуарная плитка, стекло, кровельные материалы и многое другое", - рассказала генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Юлия Ахметова.

В тюменском строительном кластере ведут работу по формированию пула поставщиков запрашиваемой продукции для строительства разных объектов на территории Дальневосточного региона. При этом в поставках могут участвовать не только те компании, что уже состоят в ассоциации, но и другие предприятия региона, УФО, готовые расширять географию.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Сотрудничество с Промышленно-строительным кластером Хабаровского края приведет к налаживанию новых экономических связей. Инвестиционные проекты и емкости Дальнего Востока, которые пока еще не заняты, могут освоить тюменские промышленники. Нашему региону это даст повышение объемов продаж, устойчивость на рынке, диверсификацию поставок. Весь процесс приведет к увеличению товарооборота между территориями. На это соглашение и нацелено", - пояснила Ахметова.

Консолидированные поставки разных номенклатур для компаний – это удобно и эффективно. Тем более, что потребность в материалах у дальневосточных застройщиков высокая. Объемы возводимого жилья растут благодаря программам "Дальневосточная ипотека" под 1,5 % годовых и "Дальневосточный гектар" - бесплатный участок земли.

По словам гендиректора Строительно-индустриального кластера Тюменской области, также принято решение о создании постоянно действующей демонстрационной зоны сотрудничества двух кластеров, включая организацию коммуникационной платформы по содействию экспорта товаров и услуг с помощью Комплексной сервисной платформой КНР-ШОС.

Строительно-индустриальный кластер Тюменской области окажет максимальное содействие производителям стройматериалов. Заявку направлять на адрес электронной почты: skvm72@mail.ru.

Анжела Лебедева