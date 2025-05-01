Тюменским предприятиям помогут с поставкой стройматериалов на Дальний Восток
Строительные материалы производителей Тюменской области начнут поставлять на Дальний Восток. Соглашение об этом подписали региональный Строительно-индустриальный кластер и Промышленно-строительный кластер Хабаровского края.
"Мы договорились об организации консолидированных поставок строительных материалов для обеспечения строек Дальнего Востока. Сейчас приступаем к структурированию логистического хаба на территории Хабаровского края для доступа к другим субъектам, в частности, Приморскому краю. Мы получили потребность Хабаровского края в дефицитных строительных материалах: газоблоки, сухие строительные смеси, бетонные конструкции, тротуарная плитка, стекло, кровельные материалы и многое другое", - рассказала генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Юлия Ахметова.
В тюменском строительном кластере ведут работу по формированию пула поставщиков запрашиваемой продукции для строительства разных объектов на территории Дальневосточного региона. При этом в поставках могут участвовать не только те компании, что уже состоят в ассоциации, но и другие предприятия региона, УФО, готовые расширять географию.
"Сотрудничество с Промышленно-строительным кластером Хабаровского края приведет к налаживанию новых экономических связей. Инвестиционные проекты и емкости Дальнего Востока, которые пока еще не заняты, могут освоить тюменские промышленники. Нашему региону это даст повышение объемов продаж, устойчивость на рынке, диверсификацию поставок. Весь процесс приведет к увеличению товарооборота между территориями. На это соглашение и нацелено", - пояснила Ахметова.
Консолидированные поставки разных номенклатур для компаний – это удобно и эффективно. Тем более, что потребность в материалах у дальневосточных застройщиков высокая. Объемы возводимого жилья растут благодаря программам "Дальневосточная ипотека" под 1,5 % годовых и "Дальневосточный гектар" - бесплатный участок земли.
По словам гендиректора Строительно-индустриального кластера Тюменской области, также принято решение о создании постоянно действующей демонстрационной зоны сотрудничества двух кластеров, включая организацию коммуникационной платформы по содействию экспорта товаров и услуг с помощью Комплексной сервисной платформой КНР-ШОС.
Строительно-индустриальный кластер Тюменской области окажет максимальное содействие производителям стройматериалов. Заявку направлять на адрес электронной почты: skvm72@mail.ru.
Анжела Лебедева