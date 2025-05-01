Надпись "Тюмень – город трудовой доблести" смонтируют в центре города

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Надпись "Тюмень – город трудовой доблести" смонтируют на фасаде многоуровневой парковки у Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"В цехе идут работы по изготовлению объемных световых букв. Каждый символ из нержавеющей стали, который прослужит не одно десятилетие. У букв белая подсветка. Её скроют объемными бортами. Это создаст впечатление, что конструкция парит над поверхностью", - уточнил Максим Афанасьев.

Он подчеркнул, что общий долг горожан – беречь память о героях, их воинских и трудовых подвигах, передавать её будущим поколениям. В год 80-летнего юбилея Великой Победы эта надпись станет ещё одним важным напоминанием об истории и вкладе Тюмени.