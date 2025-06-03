  • 3 июня 20253.06.2025вторник
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер южный

Выставка, посвященная эвакуированным из Ленинграда детям, открылась в Тюмени

Общество, 11:30 03 июня 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Выставка, посвященная детям, эвакуированным из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, открылась в Тюмени. Уникальная карта-схема появилась во Дворце творчества и спорта "Пионер" в год 80-летия Победы, сообщает информационный центр правительства региона.

Она стала новым тематическим блоком экспозиционного пространства "Согретые Сибирью" о детях блокадного города.

“В нашем музее появилась такая интерактивная экспозиция, чтобы можно было подробнее узнать о тех событиях и сконцентрировать память о районах и населенных пунктах всей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, внесших свой вклад", – поделился директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

По информации из книги Ивана Кнапика "Согретые Сибирью", за один месяц - с ноября по декабрь 1941 года - регион принял 16 эшелонов с тысячей ребят.

Памятную выставку организовали по инициативе председателя общественной организации содействия развитию педагогических кадров "Всероссийское педагогическое собрание" Валентины Ивановой.

Подробнее об истории эвакуированных в районы Тюменской области — здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , история , Победа , Согретые Сибирью

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 03.06.2025Две многодетные семьи Армизонского района получили выплаты на землю
11:41 03.06.2025Более 8,5 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Тюменской области
11:30 03.06.2025Выставка, посвященная эвакуированным из Ленинграда детям, открылась в Тюмени
11:19 03.06.2025330 пациентов с переломами шейки бедра прооперировали в тюменской больнице за четыре года 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора