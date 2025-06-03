Выставка, посвященная эвакуированным из Ленинграда детям, открылась в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Выставка, посвященная детям, эвакуированным из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, открылась в Тюмени. Уникальная карта-схема появилась во Дворце творчества и спорта "Пионер" в год 80-летия Победы, сообщает информационный центр правительства региона.

Она стала новым тематическим блоком экспозиционного пространства "Согретые Сибирью" о детях блокадного города.

“В нашем музее появилась такая интерактивная экспозиция, чтобы можно было подробнее узнать о тех событиях и сконцентрировать память о районах и населенных пунктах всей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, внесших свой вклад", – поделился директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

По информации из книги Ивана Кнапика "Согретые Сибирью", за один месяц - с ноября по декабрь 1941 года - регион принял 16 эшелонов с тысячей ребят.

Памятную выставку организовали по инициативе председателя общественной организации содействия развитию педагогических кадров "Всероссийское педагогическое собрание" Валентины Ивановой.

Подробнее об истории эвакуированных в районы Тюменской области — здесь.