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Выставку памятных монет с изображением событий и героев ВОВ открыли в Тюмени

Общество, 17:11 28 мая 2025

отделение Банка России по Тюменской области | Фото: отделение Банка России по Тюменской области

Далее в сюжете Надпись "Тюмень – город трудовой доблести" смонтируют в центре города

Выставку фотографий памятных монет, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, открыли в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

На выставке представили 18 увеличенных высококачественных изображений памятных монет из драгоценных металлов. Оборона Москвы, танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, прорыв блокады Ленинграда, водружение Знамени Победы над Рейхстагом – эти события запечатлены в мельхиоре, серебре и золоте. Сюжеты на монетах отражают не только юбилейные даты и события, но и подвиги солдат, участников партизанского движения, самоотверженный труд женщин на поле боя и в тылу.

Информацию можно почерпнуть из сопроводительных текстов каждого стенда. Так, за основу изображения на золотой монете, выпущенной к 60-летию Победы, взят знаменитый снимок с Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Тогда 200 советских солдат несли опущенные к земле боевые знамена побежденных фашистских дивизий, чтобы бросить их к подножию Мавзолея.

Выставка работает в холле второго этажа исторического парка (ул. Орджоникидзе, 47) до 1 июля. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

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# Великая Отечественная война , памятные монеты

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