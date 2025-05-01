Экскурсия о сверстниках-фронтовиках находит живой отклик у молодежи Ишима

| Фото: предоставлено Константином Ивановым | Фото: предоставлено Константином Ивановым

Более 500 студентов и школьников стали участниками уникальной экскурсии о боевом пути 384 и 229 стрелковых дивизий, сформированных в Синицинском бору в годы Великой Отечественной войны, с момента открытия 6 мая в Ишимском пединституте им. Ершова, филиале ТюмГУ. Экспозицию разместили на площади около 100 кв м, она станет постоянной.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил автор выставки, руководитель музея вуза Константин Иванов.

| Фото: предоставлено Константином Ивановым | Фото: предоставлено Константином Ивановым

"Информация о том, что что в 229 дивизии служили ровесники студентов, восемнадцати-девятнадцатилетние ребята, находит отклик в сердцах молодых людей, что видно по выражению их лиц, по вопросам, которые они задают. Это главное – знать, что подвиг наших земляков не будет забыт. Созданием такой выставки мы внесли реальный вклад в дело сохранения исторической памяти нашей Родины", - подчеркнул Константин Иванов.

| Фото: предоставлено Константином Ивановым | Фото: предоставлено Константином Ивановым

На экспозиции представлено более 100 экспонатов в составе двух блоков. Первый состоит из пяти стеклянных витрин с экспонатами, посвященными 384 стрелковой дивизии, которая с февраля 1942 года сражалась под Старой Руссой в составе 11 армии Северо-Западного фронта. А летом-осенью пыталась перерезать так называемый Рамушевский коридор, чтобы оборвать пути снабжения немцев с их Демянской группировкой. Для окруженных гитлеровских войск это была жизненно важная коммуникация, и они ее защищали, не считаясь с потерями. Советское командование старалось этот коридор ликвидировать.

| Фото: предоставлено Константином Ивановым | Фото: предоставлено Константином Ивановым

Второй блок посвящен 229-й стрелковой дивизии, сформированной под Ишимом, которая воевала уже в Сталинградской битве. Этот блок раскрывают четыре горизонтальных витрины, на которых представлены десятки предметов, связанных с тем переломным сражением.

Автор выставки раскрыл наконец тайну секретного 45-килограммового экспоната, который, как и многие представленные на выставке артефакты ВОВ, передали в прошлом году в Ишим поисковики отец и сын Дмитрий и Артем Кауркины из города-побратима Суровикино Волгоградской области.

"Это траки от танка "Климент Ворошилов", который в составе одной из танковых бригад поддерживал нашу дивизию в ее контратаках. И как раз на месте этого боя, спустя 80 лет, Кауркины обнаружили два трака, скрепленные между собой специальным "пальцем". Один трак гребневой, а второй – холостой, двухсоставный. Мы его отпескоструили, сварили подставку и выложили на выставке. Посетители могут не только рассмотреть его, но и потрогать", - пояснил руководитель музея.

Также на экспозиции размещены несколько информационных баннеров, на которых рассказывается о работе поисковиков, советских смертных медальонах, бумажных вкладышах и других вспомогательных элементах в поисках и идентификации воинов Великой Отечественной войны.

В пример приведен рассказ о судьбе двух бойцов 229 дивизии Евграфа Чупина и Ивана Жгунова. Они оба из сел Ишимского района, а вот судьба мужчин сложилась по-разному. Один погиб в первые дни боев, а второй выжил, вышел из окружения, прошел всю войну и закончил ее участием в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Напомним, выставка приурочена к 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и Году героев.

Инна Кондрашкина