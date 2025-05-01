Революционная сенсорная экскурсия в Ишиме погрузит посетителей в атмосферу войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальный патриотический проект "Чувства войны" реализуют в Ишиме. Он представляет инновационный формат погружения в историю Великой Отечественной войны. Посетители смогут окунуться в события военных лет через все органы чувств в полной темноте.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор проекта, представитель АНО "Сфера" Анна Сигуева.

"Это абсолютно новая практика в нашей деятельности. И по направлению, и по техническому исполнению. Проект эмоциональный, глубокий, с высокой степенью вовлеченности. В центральной библиотеке будет создано специальное пространство для его всесторонней реализации", - подчеркнула она.

Иммерсивный формат экскурсии использует многократно усиленный темнотой комплекс ощущений: от звуков боя и голосов солдат до тактильных предметов военного времени и вкусовых ощущений блокадного хлеба. Пять тематических локаций, аудиоспектакль с живыми историями о героях войны и интерактивные элементы создадут максимально реалистичную атмосферу военных лет.

"Под звуки аудиоспектакля, записанного нашими партнерами – актерами Ишимского народного театра, с использованием радиогидов посетители будут проходить пять ключевых локаций, отражающих истинное страшное лицо войны. Первая – это начало войны, вторая – блокадный Ленинград, третья – оружие, четвертая – концлагерь и последняя локация – это Победа", - рассказала Анна Сигуева.

Важно сохранить интригу, добавила она, не раскрывать все детали погружения заранее, чтобы максимально усилить эффект неожиданности для участников. Такой подход позволит создать особую атмосферу предвкушения и повысить интерес к предстоящему событию.

Образовательная составляющая проекта дополнится специальным фронтовым блокнотом с QR-кодами, ведущими к аудиоподкастам о главных событиях войны. Это позволит участникам углубиться в изучение истории в любое удобное время.

"Завершиться такая сложная и тяжелая тема должна положительно, как и было 80 лет назад, конечно же, Великой Победой. Экскурсантам представят тематическую инсталляцию и фотографии счастливой весны 1945 года", - пояснила главный библиотекарь.

Проект доступен для всех возрастных категорий, особенно актуален для молодежи, которая сможет по-новому взглянуть на события военных лет. Организаторы уверены, что такой формат поможет развить эмпатию и глубже понять цену Победы.

"Чувства войны" – это не просто экскурсия, считают авторы проекта, а настоящее путешествие в прошлое, которое позволит прочувствовать подвиг советского народа через призму современных технологий и иммерсивного театра. Инициативу реализуют в Ишиме на средства выигранного гранта во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2025 года в размере 699 тыс. 885 руб.

Напомним, 19 проектов от Тюменской области выиграли второй конкурс 2025 г. Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма поддержки составит более 20 млн 900 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина