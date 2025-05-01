В Тюмени фармацевтическую конференцию посвятили 80-летию Победы

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Всероссийская научно-практическая конференция "Фармация во имя мира" в Тюменском медуниверситете посвящена Дню фармацевтического работника и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют ученые из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Ишима и Тобольска, сообщает пресс-служба вуза.

"В этом году традиционная конференция, которую каждый год организуют сотрудники Института фармации, проходит в необычном формате: вместо научных докладов, презентации достижений и исследований, сегодня мы вспоминаем прошлое фармации региона и страны, тех, кто занимался лекарственным обеспечением армии в годы Великой Отечественной войны. Считаю, что нашим студентам будет интересно посмотреть на развитие фармацевтической отрасли страны, на то, как создавался фундамент, на который в наши дни настраиваются биотехнологии, промышленная фармация и лабораторные исследования", - сказал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров.

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О вкладе тюменских фармацевтических работников в Победу расскажет доцент кафедры фармации Наталья Фирсенко: "Центральная фигура моего доклада – ветеран Аркадий Иванович Ощепков, возглавлявший областной аптечный склад. Я затрону как военное время, так и послевоенный период, когда началось бурное развитие нефтегазодобывающей промышленности – даже там, на севере, без фармацевтов никуда".

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В ходе конференции заслушаны доклады о военных медиках и фармацевтах эвакогоспиталя №1502, рассмотрен опыт отечественного производителя фармацевтической продукции от мирного до военного назначения и другие.

Увидят гости и "колыбель фармацевтов-провизоров": их ожидает экскурсия в симуляционный центр "Учебная аптека", где проходят экзамены и аккредитация будущих специалистов.