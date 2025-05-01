  • 19 мая 202519.05.2025понедельник
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени фармацевтическую конференцию посвятили 80-летию Победы

Общество, 17:45 19 мая 2025

www.tyumsmu.ru

Всероссийская научно-практическая конференция "Фармация во имя мира" в Тюменском медуниверситете посвящена Дню фармацевтического работника и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют ученые из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Ишима и Тобольска, сообщает пресс-служба вуза.

"В этом году традиционная конференция, которую каждый год организуют сотрудники Института фармации, проходит в необычном формате: вместо научных докладов, презентации достижений и исследований, сегодня мы вспоминаем прошлое фармации региона и страны, тех, кто занимался лекарственным обеспечением армии в годы Великой Отечественной войны. Считаю, что нашим студентам будет интересно посмотреть на развитие фармацевтической отрасли страны, на то, как создавался фундамент, на который в наши дни настраиваются биотехнологии, промышленная фармация и лабораторные исследования", - сказал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров.

www.tyumsmu.ru

О вкладе тюменских фармацевтических работников в Победу расскажет доцент кафедры фармации Наталья Фирсенко: "Центральная фигура моего доклада – ветеран Аркадий Иванович Ощепков, возглавлявший областной аптечный склад. Я затрону как военное время, так и послевоенный период, когда началось бурное развитие нефтегазодобывающей промышленности – даже там, на севере, без фармацевтов никуда".

www.tyumsmu.ru

В ходе конференции заслушаны доклады о военных медиках и фармацевтах эвакогоспиталя №1502, рассмотрен опыт отечественного производителя фармацевтической продукции от мирного до военного назначения и другие.

Увидят гости и "колыбель фармацевтов-провизоров": их ожидает экскурсия в симуляционный центр "Учебная аптека", где проходят экзамены и аккредитация будущих специалистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 19.05.2025Новые арт-объекты возведут в архипарке "Ключи" Нижненавдинского района
19:24 19.05.2025Уникальные сорта сирени высадили в Тобольске
19:13 19.05.2025Тюменская область в лидерах по подаче заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"
18:29 19.05.2025Из Тюмени в Бишкек можно уехать с автовокзала

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора