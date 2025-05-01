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Почти 10 тысяч человек посетили "Эшелон Победы" в Тюмени в 2025 году

Общество, 11:18 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 715 человек посетили "Эшелон Победы" в Тюмени 13 мая. Исторический состав на паровозной тяге прибыл в областной центр в честь 80-летнего юбилея Победы. В прошлом году встречающих было 2 тыс. 612, а в 2023 году – 4 тыс. 600 человек.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В течение четырех часов тюменцы и гости города посещали с экскурсиями солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, кухню, хлебопекарню. На открытых железнодорожных платформах рассматривали выставленные образцы исторической военной техники.

Как рассказала тюменка Алиса Прокопьева, ее особенно заинтересовал медицинский вагон, где в мельчайших деталях восстановили интерьер и оборудование, собрали инструменты, которыми пользовались военные врачи и медсестры.

"Каждый год я с семьей хожу встречать "Эшелон Победы". Мне приятно представлять, что сейчас из него выйдет мой прадедушка Михаил, который пропал без вести в 1943 году на Калининском фронте, и крепко меня обнимет", - со слезами на глазах поделилась женщина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, возглавляют "Эшелон Победы" раритетные паровозы ЛВ "Лебедянка" и П-36 "Генерал". Исторический подвижной состав будет курсировать до 20 мая. Цель проекта – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 мая "Эшелон Победы" сделал остановку в Ишиме, а 16 мая в 10 часов прибудет в Тобольск.

Инна Кондрашкина

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# Великая Победа , железнодорожный вокзал , эшелон

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