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Сборник "Памяти победителей" издали в Тюменской области

Общество, 19:29 13 мая 2025

t.me/sayfitdinovFG | Фото: t.me/sayfitdinovFG

Сборник "Памяти победителей" издали в Тюменской области. В книге собраны истории памятников, которые посвящены героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"От величественных бронзовых скульптур до скромных обелисков — все они напоминают нам о тех, кто сражался и победил, кто ковал Победу в тылу, кто восстанавливал страну после войны. Этот подвиг нельзя забыть, память о нем нужно передавать дальше через бережно хранимые фотографии и письма, через такие издания. Потому что помнить, значит сохранять, значит быть достойными тех, кто победил", - председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов

Отметим, сборник состоит из статей и эссе о знаковых памятниках Тюмени, городов и районов региона. Он издан Тюменской областной думой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Книга поступит в библиотеки всех муниципалитетов и в Областную научную библиотеку им. Д. И. Менделеева.

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# Великая Отечественная война , книга , памятники , Тюменская облдума

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