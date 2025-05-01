Артем Жога оценил празднование Дня Победы на Урале
Праздничные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в регионах Уральского федерального округа прошли на высоком организационном уровне.
Это отметил полномочный представитель президента России Артём Жога, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.
"Серьёзных происшествий 9 мая и выходные дни не зафиксировано", - подчеркнул он.
Однако, по словам Артёма Жоги, поступил ряд сообщений от жителей муниципалитетов о ненадлежащем состоянии мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. "В начале года президент поручил привести в порядок все подобные объекты ко Дню Победы, - напомнил полпред. - Необходимо разобраться, почему этого не было сделано, и оперативно провести необходимые работы".
Артём Жога взял этот вопрос на контроль, сообщает пресс-служба полпредства.