Около 2,8 тыс. патриотических рисунков из Тюменской области прислали на федеральный конкурс
Около 2,8 тыс. патриотических рисунков, коллажей и видеороликов из Тюменской области прислали на федеральный конкурс. Организаторы компания МОСГАЗ и Народный фронт "За Россию!". Регион стал лидером среди субъектов РФ, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В своих работах юные тюменцы рассказали истории о подвигах предков и героев современности.
"Главный приз для победителей – возможность побывать в Москве на церемонии профилактики Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Пламя уже 58 лет хранят специалисты АО "МОСГАЗ". Эта торжественная церемония способствует патриотическому воспитанию и служит ярким примером бережного отношения столичных газовиков к главному символу памяти", - рассказал генеральный директор компании МОСГАЗ Гасан Гасангаджиев.
Победителей конкурса объявят 16 мая.
Также оргкомитет наградит учреждения, чьи воспитанники прислали больше всего работ.