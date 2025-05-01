Около 2,8 тыс. патриотических рисунков из Тюменской области прислали на федеральный конкурс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Около 2,8 тыс. патриотических рисунков, коллажей и видеороликов из Тюменской области прислали на федеральный конкурс. Организаторы компания МОСГАЗ и Народный фронт "За Россию!". Регион стал лидером среди субъектов РФ, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В своих работах юные тюменцы рассказали истории о подвигах предков и героев современности.

"Главный приз для победителей – возможность побывать в Москве на церемонии профилактики Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Пламя уже 58 лет хранят специалисты АО "МОСГАЗ". Эта торжественная церемония способствует патриотическому воспитанию и служит ярким примером бережного отношения столичных газовиков к главному символу памяти", - рассказал генеральный директор компании МОСГАЗ Гасан Гасангаджиев.

Победителей конкурса объявят 16 мая.

Также оргкомитет наградит учреждения, чьи воспитанники прислали больше всего работ.