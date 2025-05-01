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Несколько сотен фотографий сделали в День Победы фотографы "Тюменской линии"

Общество, 17:37 10 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Несколько сотен фотографий сделали в День Победы фотографы "Тюменской линии". На всех праздничных площадках работали также корреспонденты и видеооператоры информационного агентства, отметили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Фотографии уже размещены в альбомах на сайте и в социальных сетях. Участники празднования Дня Победы могут найти на этих снимках себя и своих близких.

Еще больше информации в Telegram-канале "Тюменской линии".

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# День Победы , журналисты

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