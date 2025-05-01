Несколько сотен фотографий сделали в День Победы фотографы "Тюменской линии"
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Несколько сотен фотографий сделали в День Победы фотографы "Тюменской линии". На всех праздничных площадках работали также корреспонденты и видеооператоры информационного агентства, отметили в инфоцентре правительства Тюменской области.
Фотографии уже размещены в альбомах на сайте и в социальных сетях. Участники празднования Дня Победы могут найти на этих снимках себя и своих близких.
Еще больше информации в Telegram-канале "Тюменской линии".