В Тюмени стартовал забег "Бессмертный полк"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Забег "Бессмертный полк" состоялся в экопарке "Затюменский" 10 мая. Событие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Такой забег проходит впервые, подчеркнул директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Дмитрий Фабричников. Событие объединило всех желающих, спортсменов, учащихся спортивных и общеобразовательных школ, представителей общественности, банка ПСБ. На территории установили сцену, с которой артисты исполнили песни военных лет. Некоторые горожане пришли на забег с портретами родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Среди них глава Тюмени Максим Афанасьев. На его портретах — герои Уженцев Александр Иванович и Афанасьев Сергей Михеевич.

"Вчера вся страна с большим размахом, радостью отметил 80-ю Победу в Великой Отечественной войне. Прогремели салюты, были миллионы слов благодарности в адрес наших ветеранов. Сегодня мы воплощаем новую инициативу. Рядом с нами автор "Бессмертного полка", почетный гражданин Тюмени Геннадий Кириллович Иванов, который был в одном строю на параде Победы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Миллионы людей ежегодно 9 мая проходят с портретами по улицам России и зарубежных стран, где живут наши земляки. Почему бы Тюмени не дать и старт спортивному забегу "Бессмертный полк". Хотим, чтобы в каждом городе это стало доброй традицией. Тюмень умеет начинать, и именно из нашего города начинается путь новых проектов", — рассказал мэр.

Геннадий Иванов дополнил, что шествие "Бессмертный полк" прошло в День Победы в 15 раз. По его словам, акция проходит в разных форматах. Так, в регионе реализуют "Бессмертный автополк", а местные "моржи" проплывают с портретами участников ВОВ в холодной воде.

После торжественной части участникам предложили принять в праздничном флешмобе, выстроившись в число "80". Затем они отправились провели разинку и отправились к месту старта.

Сотрудница Госохотдепартамента Тюменской области Евгения Акуленко считает, что такой забег - хороший шанс отдать дань памяти и уважения воинам, тем, кто в годы Великой Отечественной войны поддерживали страну, трудились в тылу.

"Мои дедушка и бабушка были тружениками тыла. Будучи детьми они работали для того, чтобы наша страна выстояла и победила фашизм", — поделилась она.

Дождь не смутил тюменку: она очень любит экопарк "Затюменский" и считает, что здесь хорошо бегать в любую погоду.

В конце участники могли угоститься горячим сладким чаем и вкусной армейской кашей.

Отметим, накануне, 9 мая, в Тюмени провели два спортивных массовых мероприятия. На одном горожане установили общероссийский рекорд по одновременному массовому поднятию гирь. Второе событие — традиционная легкоатлетическая эстафета, которая прошла в 80-й раз по улице Республики. Она собрала более 600 человек.

Инна Пахомова