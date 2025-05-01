Связь двух эпох представили тюменцам на здании правительства 9 Мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Видеомэппинг о связи двух эпох – современности и Великой Отечественной войны – представили тюменцам на здании правительства Тюменской области в День Победы, 9 Мая. Письмо юного тюменца к деду-фронтовику становится поводом для выражения благодарности за мирное небо над головой.

По сюжету, мальчик рассказывает о том, как важна для него память о героизме своего деда и о том, как сейчас развивается родная Тюменская область. Неожиданно, благодаря магии времени, мальчик оказывается на поле боя, где его дед сражается за свободу своей страны. Вокруг — звуки войны, но среди хаоса он находит своего деда. С волнением и гордостью он передает ему письмо, полное любви и благодарности.

"Ролик наполнен эмоциями, историческими отсылками и важными уроками о ценности памяти, любви к родным и значении мира. Это не просто история о войне, это история о связи поколений, о том, как важно помнить и ценить тех, кто боролся за наше будущее", - рассказали авторы видеомэппинга.

Встреча с солдатом Победы - хороший повод поделиться, как изменилась жизнь в Тюменском регионе за 80 лет. Это достижения в промышленности, повышение качества жизни, цифровизация. И все это благодаря неоценимому вкладу тех, кто победил фашизм, кто ковал победу в тылу. Тюмень имеет статус город трудовой доблести.

Зрители трепетно следи за происходящим на здании. 21-летняя студентка Елизавета призналась, что ролик растрогал ее до слез.

"Речь мальчика, сюжет очень тронули. Наша семья связан с Великой Отечественной войной. Прабабушка была связисткой на железной дороге. Есть медали. Ее не стало 10 лет назад. Я хожу с ее портретом в Бессмертном полку. Спасибо ей и всем, кто подарил нам мир", - сказала девушка.

Молодая пара Даниил и Кристина отметили, что сюжет поразил своей продуманностью, логичностью и достоин цели: "Все на очень высоком уровне. Особенно запомнился фрагмент, когда переплетаются руки ребёнка и солдата. Это прямо до слез".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеомэппинг - не единственный подарок тюменцам в День Победы. На десятках площадок по всему городу прошли концерты, работали полевые кухни, прошёл фестиваль гармонистов и многое другое.

Завершится празднование 80-летия Великой Победы салютом на набережной.

Анжела Лебедева