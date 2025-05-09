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Тюменцы почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны

Общество, 20:00 09 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 1 тыс. горожан стали участниками ежегодной акции "Минута молчания" на перекрестке ул. Республики и Мельникайте в Тюмени 9 мая. Она прошла в Тюмени в девятый раз. Перед началом мероприятия волонтеры "Молодой гвардии" раздали около 500 георгиевских ленточек.

Ровно в 18.55 на перекрестке синхронно замерло движение, стихли разговоры и гул моторов. На цифровых экранах началась трансляция видеоролика с лицами тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Звук шел также из оборудования, размещенного на площади, из динамиков машин тех, кто настроился на волну радио "Диполь-FM". Слова диктора сменил звук метронома и кадры Вечного огня.

"Минута молчания" – одна из самых эмоциональных акций патриотической кампании "Мы помним", которая проводится уже более 15 лет. Она напоминает всем жителям города, что День Победы – это праздник, но праздник со слезами на глазах. Дает возможность каждому вспомнить своих родных, которые отдали жизнь за Победу", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО, депутат Тюменской гордумы Владимир Сбитнев.

На акцию пришли супруги Протасовы Денис и Елена вместе с дочерью Наташей. "Великая Отечественная война – трагедия, которая не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Четыре года ужаса и надежды на то, что победа будет за нами. 80 лет назад она была одержана благодаря героизму, мужеству и стойкости советского народа, а также ценой немыслимых человеческих потерь. Наша задача – передать память о дедах и прадедах подрастающему поколению, не допустить искажения истории и быть достойными наследниками Великой Победы", - подытожили Протасовы.

Напомним, место для проведения минуты молчания выбрано не случайно. Это один из самых оживленных перекрестков города, поэтому к акции могли присоединиться как можно больше людей.

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Инна Кондрашкина

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# 9 мая , День Победы , минута молчания

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20:00 09.05.2025Тюменцы почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны

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