Племянница тюменского летчика Бориса Быстрых посетила названный в его честь самолет

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Самолет, названный в честь Героя Советского Союза, командира пикирующего бомбардировщика Бориса Быстрых посетила его племянница Людмила Быстрых. Такую возможность ей представила компания "ЮТэйр" в день 80-летия Победы.

"У моей бабушки было три сына, и все они стали летчиками. Двое из них погибли. Всю жизнь я старалась быть достойной этой великой фамилии. Для меня всегда главным была честность. И я горжусь своей фамилией, поэтому ее не меняла", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" племянница Героя Советского Союза.

Борис Степанович Быстрых награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалью "Золотая Звезда". Его имя присвоено одному из узкофюзеляжных пассажирских самолётов Boeing 737-400 с бортовым номером RA-73068.

До начала Великой Отечественной войны Борис Быстрых работал пилотом самолета По-2 в тюменском аэропорту Плеханово. В ноябре 1940 г. его призвали в Красную Армию, а с 24 июня 1941 г. он сражался на передовой Великой Отечественной войны. Командир пикирующего бомбардировщика По-2 совершил 168 боевых вылетов. Последний, 220, Борис Быстрых выполнил 3 июня 1943 г. Тогда атакованный экипаж вступил в неравный бой с врагом, выполнил задание. Однако командир самолета погиб.

Тюменский герой был прототипом пилота в военной кинодраме 1968 г. "Хроника пикирующего бомбардировщика", в честь него названа одна из тюменских улиц. Фамилия героя вместе с именами авиаторов тюменской группы, погибшей во время Великой Отечественной войны, выгравирована на стеле в аэропорту Плеханово, а теперь и на памятнике авиаторам.

Отметим, ранее Людмила Быстрых приняла участие в церемонии открытия мемориала, посвященного авиаторам-участникам Великой Отечественной войны. На гранитном памятнике высечены имена не только известных летчиков, но и авиационных техников, механиков, инженеров, работников наземных служб. Дань памяти им отдали сотрудники компании "ЮТэйр", ветераны предприятия, представители органов власти.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин