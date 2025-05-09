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Тюменский "Бессмертный полк" стал одним из самых массовых в УФО

Общество, 19:46 09 мая 2025

Далее в сюжете Тюменцы почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны

Более 1 млн 233 тыс. жителей Уральского федерального округа присоединились к очному шествию "Бессмертного полка" в день 80-летия Победы. Это каждый десятый житель округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Самые массовые акции прошли в Тюменской, Челябинской областях и в Югре.

"Участие в "Бессмертном полку" — это не просто дань памяти. Это живое свидетельство нашего единства и силы духа. Когда каждый десятый житель округа выходит на улицы с портретами своих героических родных, это значит, что историю и её уроки мы помним не только в сердцах, но и в действиях", - отметил полномочный представитель президента РФ в УФО Артём Жога.

Отметим, что в Тюмени 9 мая в "Бессмертном полку" прошли 125 тыс. человек. В целом в Тюменской области к шествию присоединились свыше 350 тыс. жителей региона.

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# Артем Жога , Бессмертный полк , УФО

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