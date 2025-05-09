Более 125 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 125 тысяч прошли в "Бессмертном полку" в Тюмени 9 мая. В целом в Тюменской области к шествию присоединились свыше 350 тысяч жителей региона. Об этом на своей странице в Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Принял участие в акции с портретом деда – Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну. Нестер Павлович участвовал в Дебреценской, Будапештской, Балатонской, Венской и Пражской операциях. Боевой путь завершил 11 мая 1945 года в Чехословакии. Награжден Орденом Славы III степени и несколькими медалями. Прадед, Павел Яковлевич Черкасов, войну встретил уже в зрелом возрасте, он 1890 года рождения. До Победы не дожил около двух лет, погиб в 1943 году в Белоруссии. Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков", - рассказал глава региона.

Он добавил, что отдельная гордость – осознание, что родиной "Бессмертного полка" является именно Тюмень.