  • 9 мая 20259.05.2025пятница
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северо-восточный

Геннадий Иванов: тюменцы соскучились по шествию "Бессмертного полка"

Общество, 12:13 09 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: шествие «Бессмертный полк» в Тюмени

Тысячи тюменцев прошли с портретами своих героев в колонне "Бессмерного полка" в день 80-летия Великой Победы 9 мая. Вместе с жителями региона участие в шествии принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Два года люди были лишены возможности пройти в одной колонне с портретами своих отцов, дедов и прадедов. Конечно, все успели соскучиться по этому событию", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи проведения "Бессмертного полка" Геннадий Иванов.

Он рассказал, как в 2007 году его посетила эта идея - сделать героев Великой Отечественной войны участками шествия.

"Во сне пришла эта картина, как идём мы по улице Республики и несём портреты наших отцов и дедов. Потом написал в газету "Тюменские известия". Так все и началось", - напомнил Геннадий Иванов.

﻿

Во главе шествия прошли заслуженные горожане, ставшие примером для многих, отличившиеся особым трудом и достижениями в области спорта и культуры. Они пронесли транспаранты с наименованием предприятий Тюмени - города трудовой доблести. За ними шли тюменцы с портретами своих родных и близких.

"Погода сегодня прекрасная, у людей праздничное настроение и гордость за своих предков - лучше не бывает, эмоции переполняют", - поделился Геннадий Иванов.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бессмертный полк , Геннадий Иванов , День Победы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 09.05.2025Мастер-классы, акции и концерты проходят в Ишиме в День Победы
12:28 09.05.2025Фотогалерея: шествие "Бессмертный полк" в Тюмени
12:13 09.05.2025Геннадий Иванов: тюменцы соскучились по шествию "Бессмертного полка"
12:04 09.05.2025Тюменскую труженицу тыла поздравила с Днем Победы фронтовая бригада

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора