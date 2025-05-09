Геннадий Иванов: тюменцы соскучились по шествию "Бессмертного полка"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Тысячи тюменцев прошли с портретами своих героев в колонне "Бессмерного полка" в день 80-летия Великой Победы 9 мая. Вместе с жителями региона участие в шествии принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Два года люди были лишены возможности пройти в одной колонне с портретами своих отцов, дедов и прадедов. Конечно, все успели соскучиться по этому событию", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи проведения "Бессмертного полка" Геннадий Иванов.

Он рассказал, как в 2007 году его посетила эта идея - сделать героев Великой Отечественной войны участками шествия.

"Во сне пришла эта картина, как идём мы по улице Республики и несём портреты наших отцов и дедов. Потом написал в газету "Тюменские известия". Так все и началось", - напомнил Геннадий Иванов.

Во главе шествия прошли заслуженные горожане, ставшие примером для многих, отличившиеся особым трудом и достижениями в области спорта и культуры. Они пронесли транспаранты с наименованием предприятий Тюмени - города трудовой доблести. За ними шли тюменцы с портретами своих родных и близких.

"Погода сегодня прекрасная, у людей праздничное настроение и гордость за своих предков - лучше не бывает, эмоции переполняют", - поделился Геннадий Иванов.

Николай Ступников