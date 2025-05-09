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Фотогалерея: шествие "Бессмертный полк" в Тюмени

Общество, 12:28 09 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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На улицах Тюмени состоялось шествие "Бессмертный полк". Наследники Великой Победы с гордостью несли фото своих прадедов. В колонне прошли представители разных политических партий, общественные деятели, пожилые люди, молодежь, дети.

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# Бессмертный полк

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