Мастер-классы, акции и концерты проходят в Ишиме в День Победы

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Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходят в Ишиме. Они начались с митинга у памятника железнодорожникам.

"Вместе с ветеранами и сотрудниками железной дороги почтили память тех, кто воевал на фронтах ВОВ и ковал победу в тылу. Возложили цветы к памятнику погибшим воинам", - рассказал в своем Telegram-канале глава города Федор Шишкин.

В рамках празднования Дня Победы в Ишиме в сквере у Механического завода состоялось торжественное возложение цветов "Отблеск огненных лет". После чего с ул. Привокзальной началось праздничное шествие "Бессмертный полк". В течение дня мероприятия для горожан пройдет в Фестивальном парке, сквере Молодежи, бульваре Белоусова, Березовой роще. Проходят мастер-классы, акции, концерты.

Федор Шишкин также рассказал, что в преддверии 80-летия Великой Победы в этом сквере была найдена капсула с посланием к трудящимся железнодорожного узла и жителям города Ишима от участников митинга в день 50-летия Победы. Руководители станции Ишим и механического завода вскрыли капсулу, зачитали послание и заложили капсулу с обращением к потомкам, кто будет отмечать 100-летие Великой Победы в 2045 году.

"Память о подвигах наших предков должна жить вечно!", - написал глава Ишима.

Видео: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина.