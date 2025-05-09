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Тюменскую труженицу тыла поздравила с Днем Победы фронтовая бригада

Общество, 12:04 09 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Песни военных лет исполнила фронтовая бригада у дома труженицы тыла Валентины Алексеевны Городничевой на ул. 50 лет Октября в день 80-летия Победы. Для артистов Центра культуры и творчества "Тюмень" двор стал первой точкой из десяти.

"Мы уже ездим не первый год и по опыту могу сказать, что, когда приезжаешь лично к ветерану, чтобы его поздравить, у них сразу на лице появляются такие непередаваемые эмоции. На песне "День Победы" они обычно встают, хотя им и тяжело стоять, поют вместе с нами, у них слезы бегут. Все ветераны потом благодарят нас, а родственники рады, что их родных не забывают, что уделяют им внимание", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" сотрудник центра культуры и творчества "Тюмень" Татьяна Кострыгина.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Валентина Городничева родилась в селе Заводопетровском Ялуторовского района. В годы войны с 11 лет работала в колхозе: ухаживала за телятами, выращивала рассаду, сажала овощи, убирала урожай, заготавливала лес для стекольного завода, торф для отопления. Позже, почти полвека она преподавала географию в школе №1. Также была организаторам воспитательной работы.

В следующем году тюменской труженице тыла исполнится 95 лет.

"Из 10 человек у нас в семье осталось только трое. У нас были куры, коровы. Мы не голодали, но все были в работе, работали без отдыха. Уже когда преподавала в школе, смотрела на ребятишек моего возраста и думала, как я могла стоять на стогу сена, по болоту идти пешком семь километров туда и обратно. И все детишки так работали", - поделилась Валентина Городничева, поблагодарив артистов за исполненные песен.

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В День Победы с поздравлениями по адресам участников Великой Отечественной войны проедут творческие коллективы ДК "Поиск", Центра русской культуры и другие. В их репертуаре – песни, которые фронтовики и труженики тыла помнят и любят с юных лет.

Виктория Макарова

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# артисты , Великая Отечественная война , День Победы , труженица тыла

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