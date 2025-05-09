В Тюменском районе проходят мероприятия ко Дню Победы
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Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходят во всех сельских поселениях Тюменского района.
Как рассказала глава муниципалитета Ольга Зимина, проходят шествия "Бессмертного полка", торжественные митинги. К мемориалам павших воинов и тружеников тыла земляки возлагают цветы.
"С большой радостью в п. Боровский встречали фронтовика, Почетного гражданина Тюменского района Николая Моисеевича Щеткова. Поздравила земляков с великим праздником и попросила молодёжь беречь историческую память, не позволять никому искажать правду о нашей войне и нашей победе. Счастья, благополучия и мира, друзья, с Днём Победы!", - написала глава района в своем Telegram-канале.