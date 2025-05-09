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Александр Моор: День Победы - священный праздник, объединяющий поколения

Губернатор, 10:45 09 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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О земляках, удостоенных звания Героя Советского Союза, напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона в день 80-летия Великой Победы.

Четыре долгих, полных испытаний года фронтовики шли навстречу Победе, отметил губернатор. Труженики тыла самоотверженно работали, обеспечивали колоссальную поддержку фронту.

"Среди героев были и наши земляки, форсировали Днепр и сдерживали натиск врага гвардии младший сержант Михаил Баранов из села Александровка Нижнетавдинского района и младший лейтенант Тимофей Чарков", - рассказал Александр Моор.

Под разрывами мин и снарядов в холодных водах Днепра обеспечивал надёжную связь красноармеец Ахмед Рашид Аширбеков из д. Тураева Тюменского района. Ценой своей жизни удерживали захваченные позиции у железнодорожной станции Красновка Ростовской области 13 героев, в их числе - наш гвардеец Николай Сирин. Останавливал танковые лавины на Курской дуге артиллерист сержант Пётр Панов из Кондинского района.

"За эти подвиги наши земляки удостоены высшей награды - звания Герой Советского Союза, - напомнил глава региона. - В трудные дни сибиряки всегда встают на защиту своей Родины.

"Дорогие ветераны, уважаемые земляки, сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - самый главный и священный праздник, объединяющий все поколения, - сказал губернатор. - Вечная и безмерная благодарность вам, поколению победителей, этот день - часть великой истории нашего Отечества, а победа на века стала символом несгибаемого духа и силы характера нашего народа. Символом мужества, стойкости и искренней любви к родине".

Николай Ступников

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# Александр Моор , День Победы

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