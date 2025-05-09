Ветеран СВО прошел в колонне Бессмертного полка в Тюмени с портретом деда

Николай Митрофанов с Героем России Рустамом Сайфуллиным | Фото: Николай Митрофанов с Героем России Рустамом Сайфуллиным | Фото:

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Ветеран специальной военной операции Николай Митрофанов вернулся домой год назад по ранению. Восстановился и в День Победы прошел в колонне Бессмертного полка с портретом ветерана Великой Отечественной войны – своего деда Николая Пантелеевича Мишустина.

Свою историю Николай рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" накануне юбилея Великой Победы. И это символично, потому что судьба красной линией навсегда соединила судьбы двух ветеранов, деда и внука, которые защищали Родину от нацистов – один более 80 лет назад, а второй – в наши дни.

Николай ушел на СВО в 24 года, считал, что не имеет права оставаться в стороне – такое воспитание получил в приемной семье. Молча подписал контракт и только после этого сообщил родным. На тот момент его дочке было всего четыре месяца. Жена плакала, переживала, но молодой муж и отец сказал, что вернется домой с медалью и обещание свое сдержал – был награжден орденом Мужества.

Николай спас товарища, подорвавшегося на мине, ценой своей ноги. "Я наложил жгут, поставил обезболивающее, потащил, услышал хлопок и увидел, что самому оторвало ступню", - вспоминает он. Парень с трудом полз сам, затем подтягивал товарища, так они прошли около 100 метров, один без правой ступни, Николай без левой. Оба добрались до своих живыми. Это было 1 декабря 2023 года.

Восстановился боец быстро, он считает, что этому способствовало крепкое здоровье, спортивное прошлое и молодость. После восстановления он стремительно освоил протез, буквально через две недели ходил без костылей.

В приемную семью Николай попал в девять лет, примером для подражания стал для него старший брат Александр: "Он всего в жизни добился сам, а я на него ориентировался". Тогда же мальчик начал заниматься спортом: сначала футболом, затем, вплоть до 11 класса, баскетболом. Кстати, со времени окончания школы и переезда в Тюмень Николай постоянно поддерживал связь со своей первой семьей. Да и сейчас он постоянно на связи и с приемной мамой и с родной. По словам мужчины, главную роль в жизни человека играет воспитание, все основы закладываются в детстве.

В нежном возрасте герой повествования мечтал стать военным, как родной отец. Он девять лет служил по контракту в Фергане в Узбекистане, Затем его перевели в Тюменскую область, но по состоянию здоровья уволили в запас. После начала СВО отец Николая пошел защищать Родину, где погиб, удостоен ордена Мужества посмертно.

Дед же Николая, его тезка Николай Мишустин, с чьим портретом он встал в ряды Бессмертного полка, прошел всю войну. Родился 22 мая 1921 года в городе Короча Белгородской области. Сначала, с июня по октябрь 1942 года, воевал на Западном фронте в составе 39-й танковой бригады. Затем, до 1944 года, на Белорусском и Сталинградском фронтах в составе 20-й танковой бригады 11-го Краснознаменного танкового корпуса. После взятия Берлина Николай Мишустин отправился освобождать Польшу, затем в Японию. И вернулся домой только в 1947 году.

Николай Митрофанов с Героем России Рустамом Сайфуллиным | Фото: Николай Митрофанов с Героем России Рустамом Сайфуллиным | Фото:

Награжден орденом Жукова, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией" и другими. Подал в отставку 22 мая 1976 года в звании полковника, пополнил ряды Бессмертного полка 18 февраля 2005 года.

Вспоминая рабочие будни на СВО, Николай рассказал, что позывных у него случилось два. В учебке парня называли Тихий, но после приезда в подразделение выяснилось, что уже есть боец с таким позывным. Тогда с благословения товарищей он стал Легким. Сам со смехом поясняет, что это связано не только с его умением быстро находить с любым человеком общий язык, но и из-за телосложения и веса.

В делах службы помогал Николаю его талисман – маленькая детская игрушка. "Ребятишки присылали нам письма со словами поддержки и игрушки. И вот маленький мягкий медвежонок пришелся к душе, взял его себе. Он и на задания ходил со мной – в кармане, и домой вернулись вместе", - поделился Николай.

Еще ветеран отметил, что на передовой все посылки, вся собранная людьми в тылу помощь, – все это очень нужно и важно. "Часто работали в грязи, сырости, высушить возможность не всегда есть. Берешь с собой на выполнение задачи носки, зимой – шерстяные. Проще поменять их, чтобы ноги были сухими и в тепле. Все это ежедневный расходный материал", - пояснил он.

Когда шел Николай на выполнение задания, ставшего для него роковым, не думал, что так получится. У парней забарахлил миноискатель и товарищ, шедший впереди, оказался слишком самоуверен. "А на передовой это недопустимо, всегда нужно быть начеку. Он сказал, я вчера по этой тропинке ходил, все нормально было. Сделал следующий шаг и наступил на мину", - вспоминает ветеран.

Он посоветовал тем, кто только собирается заключить контракт, запастись терпением и мужеством, а также взять с собой больше жгутов. К примеру, Николай после ранения товарища наложил ему два жгута, затем один – себе. Что и помогло парням доползти до своих.

На вопрос, изменился ли он после СВО, Николай ответил, что вернулся домой другим: "Жена говорит, что стал менее разговорчив, перестал бросать слова на ветер". Планы свои мужчина строит молча и старается их просто выполнять. Поделился, что в ближайшей перспективе собирается построить дом и купить машину.

Николай Митрофанов с Героем России Рустамом Сайфуллиным | Фото: Николай Митрофанов с Героем России Рустамом Сайфуллиным | Фото:

Адаптировался после возвращения легко. "У меня две контузии, но все со мной в порядке. Психологически меня не сломило. Бывает, что снятся сны о войне, о погибших товарищах тогда, особенно первое время, просыпался, соскакивал в поту, жена принесет водички, по голове, по спине погладит, и все хорошо. Очень важна ее поддержка", - отметил ветеран.

Николай считает, что детям и подросткам противопоказано бездельничать. Им нужно заниматься спортом, помогать родителям, хорошо учиться, а главное – знать и помнить историю.

"Сейчас другие страны переворачивают историю, искажают в угоду своим интересам, такого быть не должно, ведь без прошлого нет будущего", - подытожил Николай Митрофанов.

Добавим, более 50 ветеранов СВО с семьями и родные погибших героев прошли в колонне Бессмертного полка от тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" 9 мая.

Инна Кондрашкина