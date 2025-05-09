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Фотогалерея: торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона

Общество, 11:37 09 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Жители Тюменской области участвуют в проекте "Бессмертный полк" онлайн

В Тюмени проходит торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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