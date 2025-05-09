Жители Тюменской области участвуют в проекте "Бессмертный полк" онлайн

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Проект "Бессмертный полк" объединил в виртуальном шествии россиян, которые разместили портреты героев Великой Отечественной войны. Снимки своих близких – дедов, бабушек, отцов и матерей — выложили на сайт и жители Тюменской области.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" традиционно проходит 9 мая в России и других странах. С 2019 года акция организуется в очном и онлайн-форматах.

Напомним, проект "Бессмертный полк" начался в 2007 г. Тогда житель Тюмени, председатель областного совета ветеранов Геннадий Иванов и его знакомые провели мероприятие на 9 Мая – пронесли фотографии родственников-фронтовиков по главной улице. Эта акция получила название "Парад Победителей", и ее стали проводить в других городах России уже под общеизвестным наименованием.

Из года в год Бессмертный полк онлайн объединяет людей по всему миру: более 30 млн посмотрели трансляцию, более 5 млн пользователей приняли участие в шествии.