  • 9 мая 20259.05.2025пятница
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северо-восточный

Жители Тюменской области участвуют в проекте "Бессмертный полк" онлайн

Общество, 12:00 09 мая 2025
Далее в сюжете Тюменскую труженицу тыла поздравила с Днем Победы фронтовая бригада

Проект "Бессмертный полк" объединил в виртуальном шествии россиян, которые разместили портреты героев Великой Отечественной войны. Снимки своих близких – дедов, бабушек, отцов и матерей — выложили на сайт и жители Тюменской области.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" традиционно проходит 9 мая в России и других странах. С 2019 года акция организуется в очном и онлайн-форматах.

Напомним, проект "Бессмертный полк" начался в 2007 г. Тогда житель Тюмени, председатель областного совета ветеранов Геннадий Иванов и его знакомые провели мероприятие на 9 Мая – пронесли фотографии родственников-фронтовиков по главной улице. Эта акция получила название "Парад Победителей", и ее стали проводить в других городах России уже под общеизвестным наименованием.

Из года в год Бессмертный полк онлайн объединяет людей по всему миру: более 30 млн посмотрели трансляцию, более 5 млн пользователей приняли участие в шествии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бессмертный полк , Геннадий Иванов , День Победы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 09.05.2025Мастер-классы, акции и концерты проходят в Ишиме в День Победы
12:28 09.05.2025Фотогалерея: шествие "Бессмертный полк" в Тюмени
12:13 09.05.2025Геннадий Иванов: тюменцы соскучились по шествию "Бессмертного полка"
12:04 09.05.2025Тюменскую труженицу тыла поздравила с Днем Победы фронтовая бригада

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора