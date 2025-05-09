Победный марафон "80 строк о главном" проходит на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Победный марафон "80 строк о главном" проходит на площади 400-летия Тюмени в День Победы.

Здесь в 12 часов горожане могли увидеть прямое включение с Красной площади из Москвы. До 13 часов тюменцев радовала концертная программа "Была весна – весна победы" с участием артистов ТКТО: Сергея Дьяконова-Дяченкова, Виктории Некрасовой, Мансура Кабирова, Марины Штанько, Светланы Костко и вокал-группы "Санрайз". Они исполнили песни "Десятый батальон", "Месяц-май", "У Черного моря", "Эта песня о войне", "9 мая".

В 13 часов все внимание было приковано к патриотической акции "Гимн Победе", организованной в рамках открытия чемпионата России по аккордеону и баяну. На площади собрались более 400 баянистов, гармонистов и аккордеонистов. Специально из Москвы приехал главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко.

До 15 часов продлился гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса "Читая песню о ВОВ", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На творческом состязании были представлены практически все муниципалитеты Тюменской области. Кроме профессиональных деятелей культуры, членами жюри выступили ветераны боевых действий. Участник СВО Сергей Константинов зачитал свое стихотворение "Солдатские души". Его работы вошли в тематический сборник, который опубликован недавно.

Поприветствовал и поздравил горожан со знаменатальной датой один из членов жюри, ветеран СВО Валентин Кучеренко. "Наши предки защищали Родину. Теперь уже младшее поколение встало на защите нашей великой страны. Мужество бойцов — фундамент, на котором мы все стоим. Родина — это не только территория на карте, слово, это то, что находится у каждого в сердце. Победа будет за нами, враг будет разбит", — поделился он.

Сергей Контантинов и Валентин Кучеренко провели церемонию награждения на главной сцене. В конкурсе приняли участие более 150 человек в пяти возрастных группах. 23 участника стали лауреатами I, II, III степени. Самым юным чтецам – 7 лет. Гран-при конкурса взял 86-летний Леонид Захаров из Ишимского района, покоривший жюри чтением "Ленинградской песенки".

Далее горожан ждали несколько концертных программ "О Родине, о мужестве, о славе", "Великая поступь Победы", "Под салютом Великой Победы", "Победа. Одна на всех", "Поклонимся великим тем годам".

В 19 часов 30 минут откроется концертная программа "80 строк о главном" с участием Государственного академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации.

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Инна Пахомова