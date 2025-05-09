55-метровую георгиевскую ленту пронесли в колонне "Бессмертного полка" в Ишиме

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Победный марафон «80 строк о главном» проходит на площади 400-летия Тюмени

55-метровую георгиевскую ленту пронесли участники специальной военной операции, члены "Боевого братства", кадеты в день 80-летия Победы в Ишиме. Шествие с главным символом воинской славы, мужества и отваги возглавило колонну "Бессмертного полка", сообщает администрация Ишима.

Дождь не стал помехой для тех, кто пришел почтить память своих родных - фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто отстоял мир ценой своей жизни. Тысячи ишимцев прошли с портретами до Соборной площади, где состоялся митинг.

В это время в небе парил самолет "Бессмертного полка" - так жители Ишима выразили признательность авиаторам Великой Отечественной войны.

Видео - администрация Ишима