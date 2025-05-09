Новый рекорд России по поднятию гирь установили тюменцы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Новый рекорд России по самому массовому поднятию гирь установили тюменцы на набережной в День Победы. Участниками спортивно-патриотического мероприятия "Сила единства – вес Победы! Поднимем гири, чтобы поднять дух региона" стали 590 человек.

"Именно здесь, на берегу Туры, во время Великой Отечественной войны принимали результаты на знак ГТО. И на самом деле в те годы развитию спорта, особенно среди молодежи, уделялось много внимания. И в годы войны рекорды имели значение. Именно они мотивировали наших бойцов к победам. Желаю каждому из вас моральных и физических сил на выполнение нового рекорда", - отметил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Тюменцы разных возрастов должны были сделать армейский рывок гирь весом от 6 до 32 кг в течение девяти минут. Одним из участников спортивного события стал Олег Иванов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Так как я дома занимаюсь гиревым спортом с 2019 года, то не мог пропустить такое мероприятие. Да и в целом считаю, что надо прославлять свою страну, устанавливать свои рекорды", — уточнил он.

Верификацию рекорда провел основатель и главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня уже был установлен рекорд по массовому исполнению композиции "Катюша" на баяне и аккордеоне. Год назад Тюмень вошла в книгу с самым длинным шашлыком, приготовленным на набережной. А сейчас официально зафиксирован новый рекорд! Поздравляю вас", - сказал Станислав Коненко.

Напомним, что предыдущий рекорд по самому массовому поднятию гирь установили жители Кемерово в 2022 году. Количество участников составило 467 человек.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Виктория Макарова